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2 часа назад

Студия Marvel перенесла выход фильма о русском супергерое-злодее "Крейвен-охотник"

Газета.Ruиещё 2

Стало известно, что студия Marvel официально сдвинула премьеру фильма «Крейвен-охотник» о русском супергерое-злодее, сообщает онлайн-издание We Got This Covered.

Marvel перенесла выход фильма о русском супергерое-злодее
Фото: Газета.руГазета.ру

Изначально релиз картины был назначен на январь 2023 года, но теперь официальной датой премьеры фильма значится 6 октября 2023 года. Причины переноса студия Marvel не раскрывает.

«Крейвен-охотник» расскажет сольную историю русского супергероя-антагониста и противника Человека-паука, Сергея Кравинова, известного под супергеройским именем Крейвен-охотник. Его роль в фильме исполнит Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец», «Быстрее пули»).

В серии комиксов о Питере Паркере Крейвен-охотник пытался одолеть Человека-паука вместе со своим братом Хамелеоном. Также Крейвен-охотник был одним из основателей группы антигероев под названием «Зловещая шестерка».

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