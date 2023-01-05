Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

«Достать ножи 2» вошёл в топ-10 лучших фильмов в истории Netflix

Чемпионат.com

Фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» показал отличный старт — за первую неделю ленту посмотрели на протяжении 127 млн часов. Это третий старт в истории Netflix: лучше себя показали только «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном и «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо.

«Достать ножи 2» вошёл в топ-10 лучших фильмов в истории Netflix
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

За первые 10 дней лента собрала около 209 млн часов просмотра и уже входит в топ-10 самых популярных фильмов онлайн-кинотеатра в истории. У произведения Райана Джонсона есть ещё две с половиной недели, чтобы обойти «Ирландца», «Операцию по спасению» и «Серого человека».

Тем временем в Netflix уже признали «Достать ножи 2» успешным — Райан Джонсон уже начал писать сценарий для третьего фильма. Однако ждать продолжения придётся минимум до 2024 года.

Фильмы,Ирландец,Райан Джонсон,Леонардо ДиКаприо,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители