«Достать ножи 2» вошёл в топ-10 лучших фильмов в истории Netflix

Фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» показал отличный старт — за первую неделю ленту посмотрели на протяжении 127 млн часов. Это третий старт в истории Netflix: лучше себя показали только «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном и «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо.

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За первые 10 дней лента собрала около 209 млн часов просмотра и уже входит в топ-10 самых популярных фильмов онлайн-кинотеатра в истории. У произведения Райана Джонсона есть ещё две с половиной недели, чтобы обойти «Ирландца», «Операцию по спасению» и «Серого человека».