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20 минут назад

Появились первые кадры фильма по игре Gran Turismo

Газета.Ru

Студия Sony показала первый тизер будущего фильма Нила Бломкампа ("Район N 9", "Робот по имени Чаппи") по мотивам компьютерной игры Gran Turismo на своей презентации в рамках выставки CES 2023.

Появились первые кадры фильма по игре Gran Turismo
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В ролике можно увидеть кадры из фильма и комментарии артистов о ходе съемок. В основу сценария картины легла реальная история о юном поклоннике Gran Turismo, который настолько преуспел в игре, что смог стать профессиональным гонщиком в реальной жизни.

Главные роли в картине сыграли Орландо Блум, Дэвид Харбор и начинающий актер Арчи Мадекве. Премьера картины состоится 11 августа.

Фильмы,Робот по имени Чаппи,Дэвид Харбор,
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