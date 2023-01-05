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50 минут назад

Американский ремейк "Иронии судьбы" попал в топ-10 фильмов в почти 100 странах мира

Газета.Ru

Американский ремейк "Иронии судьбы" Эльдара Рязанова по данным сервиса FlixPatrol попал в топ-10 в почти 100 странах мира.

Ремейк "Иронии судьбы" попал в топ-10 фильмов в почти 100 странах мира
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Картина "Ирония судьбы в Голливуде" Марюса Вайсберга с Эммой Робертс, Томасом Манном и Мэделин Петш 3 января 2023 года была самым популярным фильмом на стриминге Amazon Prime Video по миру. А по данным на 4 января занимала вторую строчку рейтинга.

Всего же за прошедшую неделю "Ирония судьбы в Голливуде" побывала в топ-10 Prime Video в 87 странах мира, включая США, Багамские острова, Бразилию, Хорватию, Египет, Германию, Исландию, Ливан, Малави, Швецию и Зимбабве. "Ирония судьбы в Голливуде" осовременила сюжет культовой новогодней мелодрамы Эльдара Рязанова.

События ремейка разворачиваются в Америке, где герои фильма проживают в схожих домах в городе Бостон.

Фильмы,Эмма Робертс,Томас Манн,Эльдар Рязанов,Amazon,
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