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1 час назад

«Аватар 2» обошёл «Топ Ган: Мэверик» и стал самым кассовым фильмом 2022 года

Чемпионат.com

Ну что ж, это наконец произошло. «Аватар: Путь воды» собрал более $ 1,5 млрд и наконец смог обойти «Топ Ган: Мэверик», заняв первую строчку в списке самых кассовых фильмов 2022 года. Ленте Джеймса Кэмерона потребовалось всего лишь три недели на достижение столь внушительного результата — и сборы, кажется, пока не думают замедляться.

«Аватар 2» стал самым кассовым фильмом 2022 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Интереснее всего то, что у «Аватара 2» и «Топ Гана 2» абсолютно разные истории. Если боевик с Томом Крузом собрал невероятную кассу у себя на родине в США ($ 718 млн), то фильм Джеймса Кэмерона полагается в основном на международную аудиторию — за пределами Северной Америки лента собрала более $ 1 млрд. Так, в одном только Китае новинка собрала около $ 162 млн.

В данный момент «Аватар: Путь воды» с результатом $ 1,517 млрд занимает 10-ю строчку в списке самых кассовых фильмов всех времён. Впереди — первые «Мстители» ($ 1,518 млрд). Тем временем для настоящей окупаемости «Аватару 2» нужно собрать около $ 2 млрд — и лента действительно может добраться до заветной цифры.

Фильмы,Мстители,Том Круз,Джеймс Кэмерон,
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