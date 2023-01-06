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38 минут назад

«Чебурашка» заработал 2 млрд рублей за пять дней — это рекорд для российского кино

Чемпионат.comиещё 2

Российский семейный фильм «Чебурашка» преодолел отметку в 2 млрд рублей в отечественном прокате. Такого результата экранизация рассказов Эдуарда Успенского добилась всего за пять дней — это рекордный показатель в истории российского кино.

Если свой первый миллиард фильм заработал за неполные три дня, то теперь лента ещё ускорила темп. За неполную неделю «Чебурашка» уже вошёл в топ-20 фильмов по кассовым сборам в России, обогнав такие картины, как «Дюна», «Последний богатырь» и «Дэдпул».

По прогнозам экспертов, работе режиссёра Дмитрия Дьяченко вполне по силам побороться за звание самого кассового фильма в российских кинотеатрах. Сейчас список возглавляет комедия «Холоп» с результатом 3 082 031 790 рублей.

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