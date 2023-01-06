7 самых долгожданных фильмов 2023 года

2023 год обещает быть богатым на кинопремьеры. "Рамблер" расскажет о самых интересных из них.

Фото: Кадр из фильма "Вызов" Кадр из фильма "Вызов"

"Астерикс и Обеликс: Поднебесная"

Кадр из фильма "Астерикс и Обеликс"

Действие нового фильма о приключениях Астерикса и Обеликса разворачиваются в 50 году до нашей эры в Китае. По сюжету, единственная дочь императора бежит в Галлию, чтобы попросить главных героев освободить ее страну. Они отправляются в Поднебесную, а за ними и сам Юлий Цезарь. Главные роли в картине исполнили Гийом Кане, Жиль Леллуш и Венсан Кассель. Премьера фильма в России запланирована на 14 февраля.

"Вызов"

Долгожданная премьера российского фильма, ради которого актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко летали в космос в сопровождении профессиональных космонавтов. По сюжету, героине Пересильд предстоит подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В картине также сыграли Милош Бикович, Владимир Машков и другие. Премьера фильма запланирована на 12 апреля.

"Барби"

Кадр из фильма "Барби"

По сюжету, знаменую куклу Барби, роль которой исполнила Марго Робби, выгоняют из Барбиленда из-за того, что она не соответствует принятым нормам красоты. Ей предстоит узнать, что совершенства можно достичь лишь благодаря внутренней гармонии. Роль знаменитого Кена исполнил Райан Гослинг. В фильме также снялись Уилл Фаррелл, Хелен Миррен, Эмма Маккей и другие. Премьера фильма запланирована на 19 июля.

"Джон Уик 4"

Кадр из фильма "Джон Уик 4"

В четвертой части боевика "Джон Уик" герой Киану Ривза находит способ победить Правление Кланов. Однако перед этим ему предстоит вступить в схватку с новым врагом, у которого не менее могущественные союзники. В фильме также снялись Донни Йен, Билл Скарсгард и другие. Премьера киноленты запланирована на 22 марта.

"Дюна 2"

В основу фильма легла вторая половина одноименного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта. Зрители будут наблюдать приход к власти Пола Атрейдеса и его восстание против императора Шаддама IV. К своим ролям вернутся Тимоти Шаламе, Зендея и другие. Премьера фильма запланирована на первое ноября.

"Вилли Вонка"

Кадр из фильма "Вилли Вонка"

Еще одна долгожданная премьера с Тимоти Шаламе в главной роли. Фильм расскажет, как начинал свой путь знаменитый Вилли Вонка, которого зрители знаю по картине "Чарли и шоколадная фабрика". В киноленте также сыграют Оливия Колман, Салли Хокинс, Трэйси Айфичор и другие. Премьера запланирована на 15 декабря.

"Стражи Галактики. Часть 3"