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1 час назад

Вышел новый трейлер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд»

Чемпионат.com

Авторы инди-фильма в жанре ужасов Winnie the Pooh: Blood and Honey («Винни-Пух: Кровь и мёд») опубликовали короткий трейлер, посвящённый старту продажи билетов на сеансы в кинотеатры.

Вышел новый трейлер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

В ролике показаны кадры погони Винни-Пуха за своими жертвами и второстепенные персонажи ленты.

По сюжету Винни-Пух разозлился из-за того, что его друг Кристофер Робин вырос и больше не хочет играть с ним — в результате мишка и его друг Пятачок превратились в безжалостных убийц.

Фильм должен выйти 15 февраля 2023 года в ряде кинотеатров США, чуть позже — в Мексике, Великобритании и США. Затем запланирован релиз в онлайн-кинотеатрах.

«Винни-Пух: Кровь и мёд» снимает Jagged Edge Productions. Это стало возможно из-за того, что в 2021 году права на Винни-Пуха перестали принадлежать кому-то конкретному.

Фильмы,Кристофер Робин,
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