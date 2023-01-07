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4 часа назад

Россияне раскритиковали американскую версию «Иронии судьбы»

Ura.Ru

Пользователи соцсетей из России раскритиковали американский ремейк фильма «Ирония судьбы». Они назвали кино скучным и отметили, что его не сравнить с советским оригиналом.

Россияне раскритиковали американскую версию «Иронии судьбы»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

«Это позорище нашего фильма», «Это самое тупое, что я смотрела», «Я вчера маме предложила посмотреть, в итоге не смогли осилить до конца. Очень скучный фильм», «Скучно — ни смешно, ни романтично», — цитирует «Подмосковье сегодня» пользователей соцсетей.

По их словам, у картинны нет ничего общего с кино режиссера Эльдара Рязанова. Пользователи отметили, что фильмы «Ирония судьбы» и ремейк «О судьбе» совершенно разные и их нельзя сравнивать, в том числе и по качеству.

Фильм «О судьбе», который является американским ремейком «Иронии Судьбы», стал самым популярным на сервисе Amazom Prime. Картина вышла в 2022 году. В главных ролях снялись Эмма Робертс и Томас Манн.

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