Россияне раскритиковали американскую версию «Иронии судьбы»

Пользователи соцсетей из России раскритиковали американский ремейк фильма «Ирония судьбы». Они назвали кино скучным и отметили, что его не сравнить с советским оригиналом.

«Это позорище нашего фильма», «Это самое тупое, что я смотрела», «Я вчера маме предложила посмотреть, в итоге не смогли осилить до конца. Очень скучный фильм», «Скучно — ни смешно, ни романтично», — цитирует « Подмосковье сегодня » пользователей соцсетей.

По их словам, у картинны нет ничего общего с кино режиссера Эльдара Рязанова. Пользователи отметили, что фильмы «Ирония судьбы» и ремейк «О судьбе» совершенно разные и их нельзя сравнивать, в том числе и по качеству.