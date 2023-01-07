Вышел трейлер нового приключения «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

Кинокомпания Pathe опубликовала трейлер фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» — лента станет пятой частью франшизы. В России показы начнутся 14 февраля.
Как пишет «Канобу», новые приключения заведут героев в Китай. В этот раз Обеликс и Астерикс должны спасти дочь китайского императора Сюан-ди, которой предстоит сбежать из страны после государственного переворота.
Исполнители главных ролей не изменятся: Гийом Кане («Прекрасная эпоха») в роли Астерикса и Жиль Леллуш («Маленькие секреты большой компании») в роли Обеликса. В картине также сыграли Венсан Кассель и Марион Котийяр, которые воплотили образы Цезаря и Клеопатры. Режиссёром фильма выступил Гийом Кане.