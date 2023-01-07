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3 часа назад

Вышел трейлер нового приключения «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

Игромания.руиещё 1

Кинокомпания Pathe опубликовала трейлер фильма «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» — лента станет пятой частью франшизы. В России показы начнутся 14 февраля.

Вышел трейлер нового приключения «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как пишет «Канобу», новые приключения заведут героев в Китай. В этот раз Обеликс и Астерикс должны спасти дочь китайского императора Сюан-ди, которой предстоит сбежать из страны после государственного переворота.

Исполнители главных ролей не изменятся: Гийом Кане («Прекрасная эпоха») в роли Астерикса и Жиль Леллуш («Маленькие секреты большой компании») в роли Обеликса. В картине также сыграли Венсан Кассель и Марион Котийяр, которые воплотили образы Цезаря и Клеопатры. Режиссёром фильма выступил Гийом Кане.

Фильмы,Венсан Кассель,
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