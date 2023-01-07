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1 час назад

Николас Кейдж не будет озвучивать Нуара в «Человеке-пауке: Через вселенные 2»

Чемпионат.comиещё 2

Николас Кейдж подарил свой голос Человеку-пауку Нуару в первой части «Человека-паука: Через вселенные». Оказалось, что актёр не вернётся к этой роли в грядущем сиквеле, но он очень хочет снова озвучить героя в третьей части. По его словам, Sony даже не предлагала ему принять участие в продолжении.

Николас Кейдж не будет озвучивать Нуара в «Человеке-пауке: Через вселенные 2»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

"Я не знаю подробностей, и мне об этом никто ничего не говорил. Спросите у Sony, а я не знаю, почему авторы меня не пригласили. Я бы хотел, чтобы они это сделали. Я тоже люблю Человека-паука Нуара — это великолепный персонаж".

Недавно соавторы и продюсеры сиквела Фил Лорд и Кристофер Миллер поделились занятной деталью проекта. По их словам, продолжение будет более безумным, чем оригинал. Мультфильм будет и масштабнее, поскольку в нём ожидается появление десятков версий Человека-паука из различных вселенных.

Сиквел «Человека-паука: Через вселенные» выйдет 2 июня 2023 года. Одного из ключевых персонажей, Человека-паука 2099, озвучил Оскар Айзек.

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