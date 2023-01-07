Николас Кейдж не будет озвучивать Нуара в «Человеке-пауке: Через вселенные 2»

"Я не знаю подробностей, и мне об этом никто ничего не говорил. Спросите у Sony, а я не знаю, почему авторы меня не пригласили. Я бы хотел, чтобы они это сделали. Я тоже люблю Человека-паука Нуара — это великолепный персонаж".