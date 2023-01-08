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1 час назад

Режиссёр «Дэдпула» займётся досъёмками фильма по Borderlands

Игромания.ру

Deadline пишет, что режиссёр Тим Миллер, известный по первому «Дэдпулу», займётся досъёмками фильма по Borderlands. Речь идёт о двух неделях дополнительных съёмок.

Режиссер «Дэдпула» займется досъемками фильма по Borderlands
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Элай Рот, постановщик фильма, не может заниматься дополнительными съёмками из-за занятности: он должен трудиться над хоррором «День Благодарения» (Thanksgiving) на основе трейлера для фильма Роберта Родригеса и Квентина Тарантино «Грайндхаус». Новый фильм Рота начнут снимать в марте.

Что касается «Бордерлендс», премьера ленты должна была состояться ещё в прошлом году, но не срослось. И у картины до сих пор нет точной даты выхода. Сценарием фильма занимался Крэйг Мэйзин («Чернобыль»). Главные роли исполнили Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кёртис, Кевин Харт, Джек Блэк, Ариана Гринблатт и Флориан Мунтяну.

Фильмы,Чернобыль,Дэдпул,Роберт Родригес,Тим Миллер,Кевин Харт,Кейт Бланшетт,Квентин Тарантино,Джек Блэк,
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