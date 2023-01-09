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1 час назад

Киркоров и Милявская высказались о своем попадании в санкционный список Украины

ТК «Звезда»иещё 8

Филипп Киркоров и Лолита Милявская в соцсетях прокомментировали свое попадание в санкционный список Украины. О подписании соответствующего документа президентом страны Владимиром Зеленским стало известно в конце прошлой недели.

Киркоров и Милявская высказались о своем попадании в санкционный список Украины
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

В своей публикации в соцсетях Король российской эстрады сравнил украинского лидера с доктором Геббельсем, а также отметил, что культуру невозможно было отменить ни раньше, ни сейчас. Кроме этого, по мнению артиста, Зеленский слишком сильно вжился в роль главы государства.

«Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана, ведет и его самого, и его страну, которую ему доверили, к пепелищу», - написал Киркоров.

На новый санкционный список Украины также отреагировала певица Лолита Милявская. Она записала видеообращение, в котором высмеяла данное решение и отметила, что никогда не была гражданкой этой страны. Кроме этого, по ее словам ей запретили передвигаться по водным территориям Украины как на гражданских, так и на военных судах.

Ранее американская актриса Минди Робинсон назвала избранного в конце прошлой недели спикера палаты представителей США Кевина Маккарти «папиком» Зеленского. Она также обвинила чиновника в отмывании налогов граждан страны с помощью мошеннических схем.

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