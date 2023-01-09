В сети вышел новый трейлер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед»

Новый видеоролик посвящён старту продаж билетов на сеансы фильма в кинотеатрах.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Трейлер можно увидеть в YouTube. В нём показана погоня Винни-Пуха за своими жертвами, а также различные второстепенные персонажи фильма.

В «Винни-Пух: Кровь и мёд» расскажут историю главного героя, который разозлился на Кристофера Робина, так как он вырос и больше не собирается с ним играть.

Тогда Винни-Пух и Пятачок становятся жестокими убийцами.

Премьера кинокартины состоится 15 февраля 2023 года в кинотеатрах США, а затем – в Великобритании и Мексике.

После этого «Винни-Пух: Кровь и мёд» можно будет увидеть в онлайн-кинотеатрах.