В сети вышел новый трейлер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед»

Новый видеоролик посвящён старту продаж билетов на сеансы фильма в кинотеатрах.
Трейлер можно увидеть в YouTube. В нём показана погоня Винни-Пуха за своими жертвами, а также различные второстепенные персонажи фильма.
В «Винни-Пух: Кровь и мёд» расскажут историю главного героя, который разозлился на Кристофера Робина, так как он вырос и больше не собирается с ним играть.
Тогда Винни-Пух и Пятачок становятся жестокими убийцами.
Премьера кинокартины состоится 15 февраля 2023 года в кинотеатрах США, а затем – в Великобритании и Мексике.
После этого «Винни-Пух: Кровь и мёд» можно будет увидеть в онлайн-кинотеатрах.
Производством кинокартины занимается компания Jagged Edge Productions.