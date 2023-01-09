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2 часа назад

В сети вышел новый трейлер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед»

runews24.ru

Новый видеоролик посвящён старту продаж билетов на сеансы фильма в кинотеатрах.

В сети вышел новый трейлер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед»
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Трейлер можно увидеть в YouTube. В нём показана погоня Винни-Пуха за своими жертвами, а также различные второстепенные персонажи фильма.

В «Винни-Пух: Кровь и мёд» расскажут историю главного героя, который разозлился на Кристофера Робина, так как он вырос и больше не собирается с ним играть.

Тогда Винни-Пух и Пятачок становятся жестокими убийцами.

Премьера кинокартины состоится 15 февраля 2023 года в кинотеатрах США, а затем – в Великобритании и Мексике.

После этого «Винни-Пух: Кровь и мёд» можно будет увидеть в онлайн-кинотеатрах.

Производством кинокартины занимается компания Jagged Edge Productions.

Фильмы,Кристофер Робин,
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