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2 часа назад

Ремейк «Иронии судьбы» оказался в лучшей десятке почти в сотне стран

Мир новостей

Снятый в Америке ремейк одного из самых популярных фильмов Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» попал, по данным сервиса FlixPatrol, в топ-10 в почти 100 странах мира.

Ремейк «Иронии судьбы» оказался лучшим почти в сотне стран
Фото: Мир новостейМир новостей

Лента Марюса Вайсберга «Ирония судьбы в Голливуде», роли в которой сыграли Эмма Робертс, Томас Манн и Мэделин Петш, 3 января 2023 года была самым популярным фильмом на стриминге Amazon Prime Video по миру. А 4 января оказалась на второй строчке рейтинга.

Отмечается, что всего же за прошедшую неделю американский фильм побывал в ТОП-10 Prime Video в 87 странах мира, в том числе в США, на Багамских островах, в Бразилии, Хорватии, Египте, Германии, Исландии, Ливане, Малави, Швеции и Зимбабве.

События осовремененной новогодней мелодрамы Эльдара Рязанова происходят в США, герои живут в почти одинаковых домах в городе Бостон.

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