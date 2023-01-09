Ремейк «Иронии судьбы» оказался лучшим почти в сотне стран

Снятый в Америке ремейк одного из самых популярных фильмов Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» попал, по данным сервиса FlixPatrol, в топ-10 в почти 100 странах мира.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Лента Марюса Вайсберга «Ирония судьбы в Голливуде», роли в которой сыграли Эмма Робертс, Томас Манн и Мэделин Петш, 3 января 2023 года была самым популярным фильмом на стриминге Amazon Prime Video по миру. А 4 января оказалась на второй строчке рейтинга.

Отмечается, что всего же за прошедшую неделю американский фильм побывал в ТОП-10 Prime Video в 87 странах мира, в том числе в США, на Багамских островах, в Бразилии, Хорватии, Египте, Германии, Исландии, Ливане, Малави, Швеции и Зимбабве.