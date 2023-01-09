Кинокритик объяснил успех фильма «Чебурашка»

Кинокритик Давид Шнейдеров объяснил, почему фильм «Чебурашка» так успешен в российском прокате. Он назвал причины больших кассовых сборов картины.
По словам эксперта, для показа фильма выбрали самое подходящее время — период новогодних каникул. Среди детского контента у «Чебурашки» особо нет конкурентов в кинотеатрах. Отсутствие голливудских картин также сыграло на руку прокату, передает НСН.
«Это кино интересно и родителям, которые пытаются понять, от чего перлись бабушки и дедушки, а также детям, которым родители прожужжали уши про этого Чебурашку и поют за столом "Пусть бегут неуклюже"», – заявил критик.
Напомним, что за девять дней кассовые сборы «Чебурашки» превысили отметку в 3 миллиарда рублей. Проект может стать самым успешным, опередив другие популярные российские фильмы.