"Всевидящее око": детектив, в котором По становится Ватсоном

1830 год, штат Нью-Йорк. В Вест-Пойнтской военной академии, что на берегу реки Гудзон, трагедия: одного из кадетов сначала находят повешенным, а затем из его тела, хранившегося в морге, кто-то еще и вырезает сердце. Обеспокоенные военные обращаются к Августу Лэндору (Кристиан Бэйл) — живущему неподалеку ветерану и детективу, который несколько лет назад потерял жену (умерла) и дочь (исчезла), вследствие чего запил, однако хватки не потерял.

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В помощники к сыщику набивается 21-летней кадет (и многообещающий поэт с двумя опубликованными сборниками за плечами) Эдгар Аллан По (Гарри Меллинг).

Газета.Ru

Фильмы, где По появляется в качестве персонажа, снимают больше ста лет. За экранизацию биографии писателя взялись еще в начале прошлого века, а к его середине автора "Ворона" можно было застать уже в прямолинейном жанровом кино вроде голливудского нуара "Человек в плаще" или итальянских хорроров "Замок крови" и "В объятиях паука". Чуть больше десяти лет назад По, сыгранный Беном Чаплином, заглядывал в провальный ужастик Форда Фрэнсиса Копполы "Между", затем в "Вороне" (в исполнении Джона Кьюсака) искал по всему Балтимору душегуба, воспроизводящего убийства из его произведений. Теперь — для разнообразия — писатель, обзаведясь телом повзрослевшего Дадли Дурсля из фильмов о Гарри Поттере, таскается как бы Ватсоном за грустным гениальным сыщиком, с которого, надо полагать, впоследствии спишет своего Огюста Дюпена.

Этот регулярный соблазн засунуть в детектив человека, который считается первым писателем детективов на Западе, в принципе понятен, и корить Скотта Купера за то, что он ему поддался, мы не станем, тем более что для режиссера вытаскивание реальных людей в кадр тоже, в общем-то, регулярная история: его дебют "Сумасшедшее сердце" задумывался байопиком кантри-певца Мерла Хаггарда, а самой известной работой стала "Черная месса" с Джонни Деппом, основанная на жизни гангстера Уайти Балджера. "Всевидящее око" здесь не изобретает, как можно догадаться, велосипеда — разве что не втягивает внутрь себя заодно с самим По макабрический флер его литературы, как поступал тот же "Ворон" с Кьюсаком. Это не в упрек, но стоит, что называется, иметь в виду: лента так и не вылезает за рамки костюмного детективного триллера и вплоть до финала придерживается умеренности во всем — от темпа до атмосферы.

Газета.Ru