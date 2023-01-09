В мультфильме «Холодное сердце» нашли отсылку к «Титанику»

Пользователи социальной сети TikTok обнаружили в мультфильме «Холодное сердце» отсылку к фильму Джеймса Кэмерона «Титаник». К такому заключению их привела одна сцена анимационной сказки.
В сюжете популярного детского мультфильма «Холодное сердце» главная героиня Анна и Кристофф сталкиваются со снеговиком Олафом, а вместе с ними и олень Свен. В «Титанике» же есть одна из первых сцен, где Джек, герой Леонардо Ди Каприо, играет в карточную игру и знакомится с ее участниками. Там также присутствуют Свен и Олаф, передает Telegram-канал «Только никому».
Считая это отсылкой, в TikTok также построили теорию о том, что Джек и Роуз являются родителями Эльзы и Анны.
В социальной сети часто можно встретить различные догадки, основанные на подмечании фактов. Отметим, что отсылке к ранее снятым фильмом часто появляются в современной мультипликации. Фанаты выкладывают ролики о найденных «пасхалках» и обсуждают их с другими. Такие элементы часто встречаются в серии мультфильмов «Шрек». К тому же помимо отсылок на фильмы, там есть упоминания и магазинов, брендов, реалити-шоу.