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1 час назад

В мультфильме «Холодное сердце» нашли отсылку к «Титанику»

Слово и Дело

Пользователи социальной сети TikTok обнаружили в мультфильме «Холодное сердце» отсылку к фильму Джеймса Кэмерона «Титаник». К такому заключению их привела одна сцена анимационной сказки.

В мультфильме «Холодное сердце» нашли отсылку к «Титанику»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В сюжете популярного детского мультфильма «Холодное сердце» главная героиня Анна и Кристофф сталкиваются со снеговиком Олафом, а вместе с ними и олень Свен. В «Титанике» же есть одна из первых сцен, где Джек, герой Леонардо Ди Каприо, играет в карточную игру и знакомится с ее участниками. Там также присутствуют Свен и Олаф, передает Telegram-канал «Только никому».

Считая это отсылкой, в TikTok также построили теорию о том, что Джек и Роуз являются родителями Эльзы и Анны.

В социальной сети часто можно встретить различные догадки, основанные на подмечании фактов. Отметим, что отсылке к ранее снятым фильмом часто появляются в современной мультипликации. Фанаты выкладывают ролики о найденных «пасхалках» и обсуждают их с другими. Такие элементы часто встречаются в серии мультфильмов «Шрек». К тому же помимо отсылок на фильмы, там есть упоминания и магазинов, брендов, реалити-шоу.

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