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1 час назад

Джеймс Кэмерон точно снимет еще 3 фильма по вселенной «Аватар»

Cq.ru

Блокбастер «Аватар: Путь воды» продолжает покорять мировой прокат. Сейчас фильм Джеймса Кэмерона занимает уже седьмую строчку самых кассовых лент в истории кино.

Кэмерон точно снимет еще 3 фильма по вселенной «Аватар»
Фото: Cq.ruCq.ru

Сам режиссер подтвердил, что продолжениям точно быть.

До выхода второй части Кэмерон заявлял, что судьба будущих фильмов частично зависит от сиквела. Видимо, собранные 1.7 миллиардов долларов оказались достаточно веским аргументом, чтобы доверить режиссеру съемки еще трех частей.

По словам постановщика, третий «Аватар» уже полностью отснят и сейчас идет работа над спецэффектами. Для четвертого и пятого фильмов уже тоже готовы некоторые материалы. Финал истории зрители увидят не раньше чем через семь лет.

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