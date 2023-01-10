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1 час назад

Съемки фильма по мотивам сериала «Сообщество» стартуют в июне

Чемпионат.com

Актёр Джоэл Макхейл заявил, что съёмки полнометражного фильма по мотивам комедийного сериала «Сообщество» стартуют уже в июне. Об этом он рассказал в вечернем выпуске «Шоу Джимми Киммела».

Съемки фильма по мотивам сериала «Сообщество» стартуют в июне
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Мы начнём съёмки фильма «Сообщество» в июне, так что… Спасибо, что помните.

В картине к своим ролям вернутся Джоэл Макхейл (Джефф Уингер), Дэнни Пуди (Эбед Надир), Элисон Бри (Энни Эдисон), Гиллиан Джейкобс (Бритта Перри). Пока неясно, появятся ли в картине другие ключевые участники «Сообщества»: Иветт-Николь Браун (Ширли Беннетт), Дональд Гловер (Трой Барнс) и Чеви Чейз (Пирс Хоуторн). Исполнительным продюсером фильма выступит создатель сериала Дэн Хармон, который «плакал как ребёнок», прочитав сценарий ленты.

Первый сезон «Сообщества» вышел в 2009 году. Шоу закрыли в 2015-м, после выхода шестого сезона. В сериале рассказывается о сообществе студентов, которое состоит из взрослых людей из самых разных слоёв общества. Шоу не раз попадало в списки лучших телевизионных проектов своего времени: критики особенно отмечали тонкий юмор и множество отсылок к поп-культуре.

Фильмы,Сообщество,Элисон Бри,Джоэл Макхейл,Дэнни Пуди,Чеви Чейз,Дональд Гловер,
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