Съемки фильма по мотивам сериала «Сообщество» стартуют в июне

Актёр Джоэл Макхейл заявил, что съёмки полнометражного фильма по мотивам комедийного сериала «Сообщество» стартуют уже в июне. Об этом он рассказал в вечернем выпуске «Шоу Джимми Киммела».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Мы начнём съёмки фильма «Сообщество» в июне, так что… Спасибо, что помните.

В картине к своим ролям вернутся Джоэл Макхейл (Джефф Уингер), Дэнни Пуди (Эбед Надир), Элисон Бри (Энни Эдисон), Гиллиан Джейкобс (Бритта Перри). Пока неясно, появятся ли в картине другие ключевые участники «Сообщества»: Иветт-Николь Браун (Ширли Беннетт), Дональд Гловер (Трой Барнс) и Чеви Чейз (Пирс Хоуторн). Исполнительным продюсером фильма выступит создатель сериала Дэн Хармон, который «плакал как ребёнок», прочитав сценарий ленты.