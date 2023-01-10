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1 час назад

Режиссер Баршак заявил, что продюсеры исказили замысел "Красной шапочки"

Газета.Ru

Режиссер фильма "Красная Шапочка" Александр Баршак пожаловался на то, что продюсеры исказили замысел его фильма.

Режиссер заявил, что продюсеры исказили замысел "Красной шапочки"
Фото: Кадр из фильма "Красная Шапочка"Кадр из фильма "Красная Шапочка"

О вырезанных сценах он рассказал в беседе с "Вечерней Москвой". По словам Баршака, режиссерская версия занимала 120 минут, но после около 25 минут были вырезаны.

"Главное — это сделали без нас. В итоге получился гигантский клип, в котором многое зрителям непонятно. Скажем, в кадре дергается мизинец у Юры Чурсина, сыгравшего одну из главных ролей. А чего он дергается, почему? Предыстория вырезана", - объяснил кинематографист, добавив, что много неясно и про главную героиню.

Режиссер предположил, что сокращение должно было сделать фильм внятнее, однако, по его мнению, картина превратилась "в мешанину".

"Я вообще снимал фильм глазами главной героини, таков был замысел. Зритель должен был ассоциировать свое восприятие происходящего с ее восприятием. Но все это неизбежно потерялось в ситуации, когда отдельные крупные планы были вырезаны. И атмосферные вещи были искорежены", - сокрушается он.

Баршак уточнил, что свободу действия продюсерам дают особенности составления договоров.

"Современные договоры составлены так, что от многого страхуют именно продюсеров. Они, мол, несут финансовую ответственность за результат. Но о своем впечатлении от того, что получилось, я все сказал продюсерам сразу после премьеры", - констатировал он.

Ранее сообщалось, что новогодняя мелодрама Баршака "Елки-иголки" с Павлом Прилучным в главной роли вышла онлайн.

Фильмы,Красная шапочка,Александр Баршак,
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