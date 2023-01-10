Режиссер заявил, что продюсеры исказили замысел "Красной шапочки"

"Главное — это сделали без нас. В итоге получился гигантский клип, в котором многое зрителям непонятно. Скажем, в кадре дергается мизинец у Юры Чурсина, сыгравшего одну из главных ролей. А чего он дергается, почему? Предыстория вырезана", - объяснил кинематографист, добавив, что много неясно и про главную героиню.