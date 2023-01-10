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22 минуты назад

Новый фильм Фрэнсиса Форда Копполы лишился части творческой команды

Lenta.ru

Новый фильм режиссера Фрэнсиса Форда Копполы «Мегаполис» лишился части творческой команды — художественных руководителей и сотрудников, которые занимаются спецэффектами. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Новый фильм Копполы лишился части творческой команды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Осенью 2021 года кинематографист заявил, что будет самостоятельно финансировать проект стоимостью 120 миллионов долларов. Съемки длятся уже три месяца, и, по словам знакомых с ситуацией источников, уже выходят за рамки установленного бюджета.

Инсайдеры сообщают, что Коппола, который никогда не снимал кино со сложными визуальными эффектами, уволил почти всю свою команду по спецэффектам еще 9 декабря. После этого из коллектива ушли художник-постановщик Бет Микл и главный арт-директор Дэвид Скотт.

Коппола собрал для проекта звездный состав актеров, включая Кейт Бланшетт, Мишель Пфайффер, Адама Драйвера, Натали Эммануэль, Фореста Уитакера, Джона Войта, Шайю Лабафа, Джейсона Шварцмана и Дастина Хоффмана. Фильм рассказывает об архитекторе, который стремится превратить Нью-Йорк в столицу мира.

Фильмы,Дэвид Скотт,Джейсон Шварцман,Натали Эммануэль,Дастин Хоффман,Мишель Пфайффер,Джон Войт,Фрэнсис Форд,Адам Драйвер,Кейт Бланшетт,
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