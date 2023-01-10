Новый фильм Копполы лишился части творческой команды

Новый фильм режиссера Фрэнсиса Форда Копполы «Мегаполис» лишился части творческой команды — художественных руководителей и сотрудников, которые занимаются спецэффектами. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Осенью 2021 года кинематографист заявил, что будет самостоятельно финансировать проект стоимостью 120 миллионов долларов. Съемки длятся уже три месяца, и, по словам знакомых с ситуацией источников, уже выходят за рамки установленного бюджета.