На съемки нового фильма Ричарда Линклейтера уйдет 20 лет

26-летний актёр Пол Мескал, известный по мини-сериалу «Нормальные люди» и драме «Солнце моё», сыграет главную роль в адаптации мюзикла Merrily We Roll Along («Весело мы катимся») режиссёра Ричарда Линклейтера («Отрочество»). Фильм расскажет о композиторе Франклине Шепарде, который решает оставить свою жизнь в Нью-Йорке и переехать в Лос-Анджелес, чтобы пробиться в Голливуд.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Самое интересное то, что снимать ленту планируют на протяжении следующих 20 лет. Дело в том, что оригинальный мюзикл рассказывает историю в обратном порядке: он начинается с успеха Шепарда в Голливуде и заканчивается сценами из ранней юности героя, когда он ещё живёт в Нью-Йорке. Таким образом, когда лента выйдет, актёру будет больше 46 лет, а режиссёру — больше 82-ух.

Самому Линклейтеру уже не привыкать снимать подобные ленты: в 2014 году постановщик выпустил фильм «Отрочество», который снимал на протяжении 12 лет. Автору было важно показать взросление главного героя с 6 лет до совершеннолетия — и результат окупил невероятно кропотливый труд.