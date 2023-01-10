Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
10 января

На съемки нового фильма Ричарда Линклейтера уйдет 20 лет

Чемпионат.com

26-летний актёр Пол Мескал, известный по мини-сериалу «Нормальные люди» и драме «Солнце моё», сыграет главную роль в адаптации мюзикла Merrily We Roll Along («Весело мы катимся») режиссёра Ричарда Линклейтера («Отрочество»). Фильм расскажет о композиторе Франклине Шепарде, который решает оставить свою жизнь в Нью-Йорке и переехать в Лос-Анджелес, чтобы пробиться в Голливуд.

На съемки нового фильма Ричарда Линклейтера уйдет 20 лет
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Самое интересное то, что снимать ленту планируют на протяжении следующих 20 лет. Дело в том, что оригинальный мюзикл рассказывает историю в обратном порядке: он начинается с успеха Шепарда в Голливуде и заканчивается сценами из ранней юности героя, когда он ещё живёт в Нью-Йорке. Таким образом, когда лента выйдет, актёру будет больше 46 лет, а режиссёру — больше 82-ух.

Самому Линклейтеру уже не привыкать снимать подобные ленты: в 2014 году постановщик выпустил фильм «Отрочество», который снимал на протяжении 12 лет. Автору было важно показать взросление главного героя с 6 лет до совершеннолетия — и результат окупил невероятно кропотливый труд.

Многие критики называют «Отрочество» настоящим срезом всего американского поколения нулевых, который был бы невозможен без использования одних и тех же актёров.

Фильмы,Отрочество,Ричард Линклейтер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители