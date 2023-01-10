Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

«Аватар: Путь воды» выйдет на больших экранах в России в январе

Вечерняя Москва

Вторая часть блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар», попавшая в десятку самых кассовых фильмов в истории, появится в кинотеатрах России, несмотря на проблемы с прокатом. Об этом сообщает RT во вторник, 10 января.

«Аватар: Путь воды» выйдет на больших экранах в России в январе
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Уже 12 января в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Рязани, Челябинске и других городах страны появится копия фильма в хорошем качестве и с профессиональным русским дубляжом, выполненным для одной из стран СНГ.

Картину можно будет посмотреть в сетях «Мираж Синема» и «Киномакс». Член Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Васясин считает, что в сложившейся непростой ситуации следует отдельно проработать в правительстве вопрос правового урегулирования такого проката.

Государству, считает Васясин, следует определиться, является ли подобное законным или нет. После ухода крупных корпораций российские кинотеатры полноценно смогли оправиться только в начале января благодаря российской картине «Чебурашка», поставившей рекорд кассовых сборов среди отечественных фильмов.

Однако одна успешная картина не сумеет спасти всю индустрию, поэтому данный вопрос следует разобрать как можно скорее, передает слова Васясина RT.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что российские кинотеатры смогут получить возможность легально показывать новинки западного кино.

Парламентарий напомнил, что еще в прошлом году были попытки внести подобный законопроект на рассмотрение Госдумы, однако эксперты увидели в этом риски для отрасли. Новый подход будет учитывать данные опасения, добавил он.

С 22 декабря в некоторых кинотеатрах России начался предпоказ «Аватара: Путь воды». Как и в случае с другими западными кинолентами, права на показ новинки приобретены по параллельному импорту у дружественных стран. В каких кинотеатрах столицы можно посмотреть премьеру и сколько стоит сеанс, выясняла «Вечерняя Москва».

Фильмы,Аватар,Чебурашка,Антон Горелкин,Джеймс Кэмерон,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители