«Аватар: Путь воды» выйдет на больших экранах в России в январе

Вторая часть блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар», попавшая в десятку самых кассовых фильмов в истории, появится в кинотеатрах России, несмотря на проблемы с прокатом. Об этом сообщает RT во вторник, 10 января.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Уже 12 января в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Рязани, Челябинске и других городах страны появится копия фильма в хорошем качестве и с профессиональным русским дубляжом, выполненным для одной из стран СНГ.

Картину можно будет посмотреть в сетях «Мираж Синема» и «Киномакс». Член Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Васясин считает, что в сложившейся непростой ситуации следует отдельно проработать в правительстве вопрос правового урегулирования такого проката.

Государству, считает Васясин, следует определиться, является ли подобное законным или нет. После ухода крупных корпораций российские кинотеатры полноценно смогли оправиться только в начале января благодаря российской картине «Чебурашка», поставившей рекорд кассовых сборов среди отечественных фильмов.

Однако одна успешная картина не сумеет спасти всю индустрию, поэтому данный вопрос следует разобрать как можно скорее, передает слова Васясина RT.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что российские кинотеатры смогут получить возможность легально показывать новинки западного кино.

Парламентарий напомнил, что еще в прошлом году были попытки внести подобный законопроект на рассмотрение Госдумы, однако эксперты увидели в этом риски для отрасли. Новый подход будет учитывать данные опасения, добавил он.