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1 час назад

Раскрыт секрет популярности "Чебурашки" у российского зрителя

Реальное время

Кинокритик Сергей Сычев рассказал, почему фильм "Чебурашка" так популярен среди зрителей, сообщают "Известия".

Раскрыт секрет популярности "Чебурашки" у российского зрителя
Фото: Реальное времяРеальное время

По словам специалиста, успех фильма заключается не в одной причине, а в целом их комплексе.

— "Богатырские" мультики уже поднадоели. Это проверенный бренд. Тем более это фильм, а не мультик: взрослые не всегда хотят на анимацию. "Сарафан" у фильма был положительный, большинству зрителей понравилось, — объяснил Сычев.

Также он подчеркнул, что кинокартина стала еще более популярной благодаря телевидению и отсутствию голливудских конкурентов.

— Так, "Операция "Фортуна" Гая Ричи должна была выйти 5 января, его показ перенесли на неделю. "Аватар 2" Джеймса Кэмерона не детское кино, кроме того, фильм длится 3,5 часа, что неудобно для многих зрителей, — заявил кинокритик.

Напомним, накануне сообщалось, что семейная комедия "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко обогнала по сборам картину "Холоп" Клима Шипенко и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.

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