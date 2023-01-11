Райан Джонсон начал работать над фильмом «Достать ножи 3»

Мы снимаем эти фильмы в первую очередь для развлечения. Самым захватывающим в создании «Достать ножи 2» было то, как мы подражали Кристи с совершенно новой историей. Сейчас я начинаю работать над третьим фильмом. У меня есть творческое вдохновение: мне вообще не нужно копировать последний фильм. Цель состоит в том, чтобы двигаться в совершенно новом тональном и тематическом направлении.