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1 час назад

Райан Джонсон начал работать над фильмом «Достать ножи 3»

Чемпионат.com

Недавно режиссёр Райан Джонсон в интервью Variety рассказал, что начал работу над третьей частью «Достать ножи». Первые два фильма оказались вполне успешными, поэтому вопрос о триквеле решился довольно быстро.

Райан Джонсон начал работать над фильмом «Достать ножи 3»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Джонсона, третий фильм должен получиться чем-то совершенно новым и другим. В этом плане постановщик рад творческой свободе.

Мы снимаем эти фильмы в первую очередь для развлечения. Самым захватывающим в создании «Достать ножи 2» было то, как мы подражали Кристи с совершенно новой историей. Сейчас я начинаю работать над третьим фильмом. У меня есть творческое вдохновение: мне вообще не нужно копировать последний фильм. Цель состоит в том, чтобы двигаться в совершенно новом тональном и тематическом направлении.

О чём будет «Достать ножи 3», неизвестно. Вероятно, ключевые герои вернутся к своим ролям.

Фильмы,Райан Джонсон,
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