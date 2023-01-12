Почему всем так нравится «Чебурашка»

Художественный фильм «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко стал самой кассовой отечественной лентой в истории российского проката. За девять дней он собрал свыше трех миллиардов рублей и обогнал фильм «Холоп» Клима Шипенко, вышедший на зимние праздники в конце 2019 года. Сборы больше были только у «Аватара» в 2009 году.

Ключ к разительному успеху содержит множество компонентов. Прежде всего «Чебурашка» — это один из самых добрых и значимых персонажей советской мультипликации. Его равно любят и взрослые, и дети с первого взгляда, даже не видев мультфильм. Таким образом, эта картина становится лучшим выбором для тех, кто хочет создать совместное семейное зимнее воспоминание. Фильм яркий и богатый на впечатляющие образы. Чего только стоят апельсиновый и конфетный дождь, словно заглянувшие в ленту из другого советского мультфильма! Сам персонаж, Чебурашка, которого озвучивала Ольга Кузьмина, получился располагающим к себе, кроме прочего, обладающим суперспособностью чистить апельсины завитком в одно движение — мечта многих в мандариновую пору.

Остальные герои любимой истории очеловечились, но не лишились узнаваемых черт. Гена (Сергей Гармаш) стал садовником, за суровой улыбкой которого легко представить хватку аллигатора. Ларион (Дмитрий Лысенков), верный помощник Риммы (Елена Яковлева) неуловимо напоминает Крыску Лариску, спутницу Шапокляк. Кстати, из кинозала после просмотра выходишь с чувством, что в каждом из нас есть немного от Чебурашки и от Шапокляк и лучше быть добродушнее и терпимее, чем коварнее и циничнее. И все же кажется, что заглавный герой здесь не главный, а лишь подсвечивает историю Гены, пожилого садовника, который никак не может восстановить отношения с дочерью Таней (Полина Максимова), хоть и давно хочет сблизиться с ее семьей. Отмечу, Гену в молодости крайне тонко сыграл актер Артем Быстров. И этот сюжет из прошлого и становится основным, вокруг которого надстраиваются остальные забавные и напряженные события, происходящие в кинематографическом настоящем.

Таким образом, фильм «Чебурашка» предлагает зрителям приятную атмосферу, вызывающую в памяти не только мультипликационные работы, но и фильмы «Шоколад», «Поллианна», создает красочные эпизоды для детей с экзотическими животными и настоящими чудесами, выстраивает серьезную и глубокую историю про семейные отношения, прощение и преодоление трудностей. И делает он это в форме легкой, музыкальной, динамичной и очень теплой. Такое развлечение поучительно и ненавязчиво.