«Чёрная пантера 3» уже в разработке

Я думаю, что новая часть уже в разработке. Последние два года были потрясающими, когда мы работали над второй частью. Нам нужен небольшой перерыв, нам нужно перегруппироваться, а Райану нужно вернуться к работе, так что это займёт некоторое время, но мы очень рады, что вы, ребята, это увидите.