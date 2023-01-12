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2 часа назад

Продюсер «Чебурашки» заявил, что комедия может получить несколько продолжений

РИА "ФедералПресс"

Семейная комедия «Чебурашка», ставшая самой кассовой отечественной картиной в истории кинопроката России, вероятно, получит продолжение, и даже не одно. Кинопроект вполне себе может быть превращен во франшизу, заявил его генпродюсер Алексей Троцюк.

«Планы есть, мы многому научились на этом релизе, но сказать конкретнее пока не можем», – высказался он в беседе с «Бюллетенем кинопрокатчика».

Троцюк заметил, что команде, трудившейся над этим проектом, удалось произвести такой продукт, в котором у российского зрителя на текущий момент есть потребность. Он назвал фильм хитом и главным кинособытием новогодних праздников.

Напомним, семейный полнометражный фильм «Чебурашка» на девятый день проката побил все рекорды, обогнав по сборам предыдущего кассового лидера – «Холопа» Клима Шипенко. К 10 января картина собрала почти 3,1 миллиарда рублей, что превысило производственный бюджет более чем в 3,5 раза.

Ранее в разговоре с «ФедералПресс» кинокритик Андрей Василенко оценил нашумевшую премьеру и объяснил, почему фильму удалось собрать такую большую кассу.

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