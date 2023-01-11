Netflix показал трейлер документального фильма о Памеле Андерсон

«Она сказала мне: «Спроси меня о чем угодно — запретных тем нет». Что касается монтажа, то она вообще не участвовала в нем. Она не была заинтересована в просмотре финальной версии фильма, потому что для нее был важен опыт создания чего-то и пребывания в этом моменте», — поделился режиссер.