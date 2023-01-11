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1 час назад

Netflix показал трейлер документального фильма о Памеле Андерсон

Газета.Ru

Стриминговая платформа Netflix представила первый трейлер документального фильма о Памеле Андерсон. Посмотреть проморолик к фильму можно на официальном канале Netflix на YouTube.

Netflix показал трейлер документального фильма о Памеле Андерсон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В двухминутном ролике, саундтреком для которого стал хит группы Cardigans 1996 года Lovefool, 55-летняя актриса говорит, что хочет «впервые взять под контроль повествование о своей жизни».

«Я попадала в сумасшедшие ситуации и выживала в них», — признается Памела Андерсон.

Документальный фильм «Памела, история любви» выйдет на стриминговом сервисе 31 января. Известно, что в фильме покажут много личных фотографий и дневников бывшей модели Playboy, а также архивные записи со съемок, в том числе видео с площадки сериала «Спасатели Малибу».

Режиссер картины Райан Уайт рассказал журналистам People, что Памела Андерсон дала ему «карт-бланш на использование ее архивных материалов» и при этом не вмешивалась в финальный монтаж фильма.

«Она сказала мне: «Спроси меня о чем угодно — запретных тем нет». Что касается монтажа, то она вообще не участвовала в нем. Она не была заинтересована в просмотре финальной версии фильма, потому что для нее был важен опыт создания чего-то и пребывания в этом моменте», — поделился режиссер.

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