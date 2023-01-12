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3 часа назад

На "Яндекс Маркете" вырос спрос на чебурашек на фоне выхода одноименного фильма

Москва24

На "Яндекс Маркете" вырос спрос на чебурашек на фоне выхода одноименного фильма. Спрос на эти игрушки начал расти уже в конце декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служб маркетплейса.

"За первые 10 дней января этого героя на сервисе искали в 3 раза больше обычного и таких запросов было столько же, сколько за весь прошедший декабрь. Продажи детских товаров, связанных с Чебурашкой или крокодилом Геной, также выросли", – отметили в пресс-службе.

На "Яндекс Маркете" за первые 10 дней января покупали в 2,5 раза больше, чем обычно в течение года игрушки, фигурки, пазлы и книги про этих героев.

"Что касается других популярных детских товаров, которые покупали в подарок на Новый год, наиболее высоким спросом пользовались конструкторы, мягкие и развивающие игрушки, куклы-сюрпризы, калейдоскопы и настольные игры", – уточнили в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сильно вырос спрос на развивающие игры, такие как интерактивные детские компьютеры, диапроекторы, головоломки, наборы для опытов и экспериментов.

Ранее сообщалось, что Кремль вместе с авторами российского фильма "Чебурашка" радуется успехам картины в отечественном прокате. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что кинорынок нуждается в заполнении отечественной продукцией.

Фильмы,Видео,Чебурашка,
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