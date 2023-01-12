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1 час назад

В Екатеринбурге закончились съемки фильма с Деревянко и Ромой "Зверем"

Газета.Ruиещё 2

В Екатеринбурге завершились съемки криминальной комедии Евгения Григорьева «Сломя голову», сообщает RT.

Закончились съемки фильма с Деревянко и Ромой "Зверем"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В картине также снялись обычные люди— от завсегдатаев баров и водителей до фотографов и журналистов.

По сюжету, преподаватель античной литературы Андрей (Егор Корешков) случайно становится свидетелем ограбления банка, после чего знакомится с Сергеем (Владимир Битоков), представляющимся сотрудником службы безопасности финансового учреждения. Новые друзья попадают в странные и комичные ситуации.

Сам Корешков в 1990-х несколько лет прожил в Екатеринбурге. «Я даже представить себе не мог, что спустя 30 лет здесь будут снимать полный метр со мной в главной роли. Что в самом городе, что на съемочной площадке я ощущал себя как дома — настолько комфортен был процесс. Как будто мы рисовали картину маслом, сидя у камина, попивая чай с молоком. Уютное творчество!» — делится артист.

Авторы «Сломя голову» обещают зрителям ироничные отсылки к фильмам «Фарго», «Гарри — друг, который желает вам добра» и «Бойцовскому клубу».

Ранее сообщалось, что завершены съемки сериала «Гнать» с Меньшиковым и Янковским.

Фильмы,Бойцовский клуб,Зверь,Фарго,Владимир Битоков,Егор Корешков,Евгений Григорьев,
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