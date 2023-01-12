Закончились съемки фильма с Деревянко и Ромой "Зверем"

Сам Корешков в 1990-х несколько лет прожил в Екатеринбурге. «Я даже представить себе не мог, что спустя 30 лет здесь будут снимать полный метр со мной в главной роли. Что в самом городе, что на съемочной площадке я ощущал себя как дома — настолько комфортен был процесс. Как будто мы рисовали картину маслом, сидя у камина, попивая чай с молоком. Уютное творчество!» — делится артист.