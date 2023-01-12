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41 минуту назад

В России вышел новый фильм Гая Ричи — «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

Чемпионат.com

12 января в России состоялась премьера фильма под названием «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». Это шпионский боевик от Гая Ричи — режиссёра «Карты, деньги, два ствола», «Большого Куша», «Джентльменов» и многих других популярных в стране картин. Это одна из немногих лент за последние месяцы, добравшаяся до России официально.

В России вышел новый фильм Гая Ричи
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Операция «Фортуна» рассказывает о шпионе по имени Орсон Форчун — он должен предотвратить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему справиться, поэтому для выполнения задания он вынужден объединиться с другими оперативниками, а также с кинозвездой — для убедительного прикрытия.

Главные роли в картине исполнили Джейсон Стэйтем («Карты, деньги, два ствола»), Джош Хартнетт («Счастливое число Слевина») и Обри Плаза («Скотт Пилигрим против всех»).

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