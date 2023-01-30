Лучшие цитаты из кинокомедий Гайдая

30 января 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения одного из самых известных и культовых советских режиссеров Леонида Гайдая, снявшего фильмы которые стали легендой. Фразы героев из его картин разошлись на цитаты. «Рамблер» вспомнил самые известные из них.
— Если я встану, ты у меня ляжешь.
— Огласите весь список, пжлста!
— У вас несчастные случаи на стройке были?
— Не, пока ни одного не было.
— Будет.
— Учись, студент!
— Может, не надо?
— Надо, Федя. Надо!
— Была докторская, стала любительская.
— Экзамен для меня всегда праздник, профессор!
— Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем! При нем!
— Налетай-торопись, покупай живопи́сь!
— Все уже украдено до нас.
— Сумма?
— Триста.
— Это несерьезно!
— Ваши условия?
— Триста тридцать.
— Согласен.
— Каждому.
— Тренируйся лучше… на кошках!
— А где бабуля?
— Я за нее.
— Чей туфля? Мое!
— Активистка, комсомолка и просто красавица!
— Жить, как говорится, хорошо.
— А хорошо жить — еще лучше!
— Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!
— Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!
Губит людей не пиво,
Губит людей вода!
— Грубый век, грубые нравы, романтизму нету!
— И все так чинно, благородно.
— Будь я вашей женой, я бы тоже уехала.
— Если бы вы были моей женой, я бы повесился.
— Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе!
— Пошто боярыню обидел, смерд?
— Я не узнаю вас в гриме!
— Все, все, что нажил непосильным трудом, все же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных… Куртка замшевая! Три.
— И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат.
— Танцуют все!
— Утром – деньги, вечером стулья
— Лед тронулся, господа присяжные заседатели!
— Же не манж па сис жур…
— Вас обманули, это не мексиканский тушкан, это шанхайский барс.
— Куй железо, не отходя от кассы!
— Наши люди в булочную на такси не ездят.
— А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами?
— Мне надо принять ванну, выпить чашечку кофе…
— Руссо туристо, облика морале.
— Будете у нас на Колыме – милости просим.