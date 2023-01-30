Лучшие цитаты из кинокомедий Гайдая

30 января 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения одного из самых известных и культовых советских режиссеров Леонида Гайдая, снявшего фильмы которые стали легендой. Фразы героев из его картин разошлись на цитаты. «Рамблер» вспомнил самые известные из них.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

— Если я встану, ты у меня ляжешь.

— Огласите весь список, пжлста!

— У вас несчастные случаи на стройке были?

— Не, пока ни одного не было.

— Будет.

— Учись, студент!

— Может, не надо?

— Надо, Федя. Надо!

— Была докторская, стала любительская.

— Экзамен для меня всегда праздник, профессор!

— Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем! При нем!

— Налетай-торопись, покупай живопи́сь!

— Все уже украдено до нас.

— Сумма?

— Триста.

— Это несерьезно!

— Ваши условия?

— Триста тридцать.

— Согласен.

— Каждому.

— Тренируйся лучше… на кошках!

— А где бабуля?

— Я за нее.

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

— Чей туфля? Мое!

— Активистка, комсомолка и просто красавица!

— Жить, как говорится, хорошо.

— А хорошо жить — еще лучше!

— Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!

— Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!

«Не может быть!»

Губит людей не пиво,

Губит людей вода!

— Грубый век, грубые нравы, романтизму нету!

— И все так чинно, благородно.

«Иван Васильевич меняет профессию»

— Будь я вашей женой, я бы тоже уехала.

— Если бы вы были моей женой, я бы повесился.

— Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе!

— Пошто боярыню обидел, смерд?

— Я не узнаю вас в гриме!

— Все, все, что нажил непосильным трудом, все же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных… Куртка замшевая! Три.

— И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат.

— Танцуют все!

«12 стульев»

— Утром – деньги, вечером стулья

— Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

— Же не манж па сис жур…

— Вас обманули, это не мексиканский тушкан, это шанхайский барс.

«Бриллиантовая рука»

— Куй железо, не отходя от кассы!

— Наши люди в булочную на такси не ездят.

— А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами?

— Мне надо принять ванну, выпить чашечку кофе…

— Руссо туристо, облика морале.