Зачем смотреть фильм «Операция "Фортуна": Искусство побеждать»

В российском прокате — новый фильм Гая Ричи «Операция "Фортуна": Искусство побеждать». «Лента.ру» рассказывает, как прославленный британский режиссер при поддержке Джейсона Стэйтема переложил на свое фирменное гопническое наречие каноны шпионского кино — от бондианы до «Миссия невыполнима».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Злоумышленники в масках дерзко похищают из британского секретного хранилища некое супероружие — сверхсовременную разработку, грозящую изменить баланс сил в мире. Для того чтобы предотвратить конец света, усталый пиджак из высокого кабинета (Эдди Марсан) обращается к руководителю агентства «Искусство побеждать» (Кэри Элвес). Тот, в свою очередь, набирает из лучших боевиков-фрилансеров команду для контртеррористической операции.

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Во главе списка стоит Орсон Форчун (Джейсон Стэйтем) — лучший в своем деле оперативник, разоряющий работодателей не только масштабом разрушений, но и запросами в области отпускных расходов и винтажных вин. Ассистировать Форчуну приставлены американская хакерша Сара (Обри Плаза) и молчаливый Джей Джей (Багзи Мэлоун). Цель троицы определяется довольно быстро — сделку по продаже супероружия собирается провернуть миллиардер Грег Симмондс (Хью Грант). Чтобы втереться к нему в доверие, Форчун подтягивает к операции кумира Симмондса — капризную кинозвезду Дэнни Франческо (Джош Хартнетт). Так начинается это приключение, остановками в котором станут Канны, Лос-Анджелес и Анталья.

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Поверх первого кадра «Операции "Фортуна"» отпечатаны огромные алые буквы: «Лондон Англия.» Точки в конце титров (или просто текстовых сообщений) обычно указывают на скрытую агрессию — и в данном случае в ней не приходится сомневаться. Гай Ричи, конечно, умеет ходить в костюме, а также был мужем Мадонны и владеет благородным джиу-джитсу, но все эти знания он последовательно надстраивает над гордым базисом архетипического гопника. Неслучайно в его новом фильме несколько раз звучит вопрос «Ты патриот?» — в шутливом, разумеется, тоне. Однако в каждой шутке лишь доля шутки, и за неправильный ответ в этой вселенной (название которой обозначено в упомянутом титре) можно незамедлительно получить кулаком по носу.

Кулак, в свою очередь, принадлежит Джейсону Стэйтему — актеру-талисману Ричи, с которым они вот уже второй фильм подряд переживают ренессанс творческих отношений. Стэйтем — артист по-настоящему удивительный. После «Перевозчика» ему прочили славу нового Брюса Уиллиса, но лысый британец (то есть, простите, англичанин) для этой роли слишком расслаблен, и слишком амбивалентна для простых эпигонских задач его неповторимая харизма. Из глубины этой бульдожьей физиономии партнера (и зрителя) неизменно сверлит внимательный, цепкий, умный взгляд. Изящные кисти рук запросто собираются в сокрушительные пудовые кулаки. В случае необходимости Джейсон вполне в состоянии также быть нежным и даже пустить слезу из нужного глаза. Евротреш, в котором он годами снимался, не смог вытравить из него ощущение не столько угрозы, сколько какой-то смутной тайны — разгадывать которую, впрочем, стоит только на свой страх и риск.

После затяжных голливудских гастролей Ричи возвращается на родину, прихватив с собой Стэйтема и другого знакового англичанина — Хью Гранта, который с годами приобрел вкус к инфернальной эксцентрике и того и гляди превратится в нового Джека Николсона. Все остальные здесь, конечно, на вторых ролях — с такой командой Ричи был способен на что угодно. Однако после громкого камбэка в «Джентльменах» и упражнения в жанре «как важно быть серьезным» («Гнев человеческий») он решил снять посвящение приключенческому кино восьмидесятых. «Операция "Фортуна"» напоминает даже не роджермуровский период бондианы, а самые легкомысленные работы Жан-Поля Бельмондо. Ретромания, впрочем, благоразумно спрятана здесь под обертку собственной версии франшизы «Миссия невыполнима». Есть здесь и секретное правительственное подразделение супершпионов «Искусство побеждать», и макгаффин в виде похищения таинственной разработки. Однако вся эта шпиономания дана впроброс и будто бы шутки ради.

Большинство вопросов здесь решается кулаком в нос, ребром ладони в кадык, а ближе к концу, наконец, и меткими выстрелами в лоб.

Имеется в фильме и одна прямая отсылка к классическому шедевру — вестерну «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид». В сцене ограбления играет написанная для этого фильма великим Бертом Баккараком песня Raindrops Keep Falling On My Head. Те, кто вспомнит, какую сцену, среди прочего, сопровождала эта композиция в оригинале, получат дополнительное удовольствие.

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Всем остальным тоже, впрочем, достанется немало. В «Операции "Фортуна"», пожалуй, нет какой-то настоящей интриги, но есть уверенное следование однажды найденному и вполне неотразимому режиссерскому стилю. Ричи окончательно утвердился в качестве автора, который способен рассказать на особом гопническом наречии любой сюжет — хоть про Аладдина, хоть про короля Артура. Все герои «Операции "Фортуна"», включая криминального олигарха Хью Гранта, здесь сыплют смесью скабрезностей и пошлостей, а также пытаются что-нибудь друг у друга отжать. В ключевой момент на экране появляется банда бородатых бандитов из Восточной Европы, мечтающих о селфи с Джошем Хартнеттом, который здесь изображает пародию на условного Тома Круза. Когда удивляться уже нечему — с неба падают тактические ракеты «Мэверик».

Сложно поверить, что этот фильм снял режиссер, которому в нынешнем году исполняется 55 лет. На каждую остроумную сцену здесь десяток, надежно вызывающих непроизвольную дурацкую усмешку. Причем выстроены эти эпизоды в фирменном безупречном ритме — без малого два часа «Операции "Фортуна"» в зале кинотеатра пролетают незаметно. Приятно и то, что Ричи совершенно не пытается заискивать перед фанатской базой. Он явно развлекается в свое удовольствие — этим ощущением фильм пропитан, и имитировать его сложно. И именно оно дает тем поклонникам режиссера, которые любят его более амбициозные проявления (вроде «Револьвера» или «Меча короля Артура»), надежду на то, что насмешливый англичанин вполне вероятно еще сможет однажды всех нас удивить. В конце концов, вынесенная в заглавие Фортуна испокон веков покровительствует тем, кто даже на шестом десятке не растерял пресловутый дух авантюризма.