Зачем смотреть фильм «Операция "Фортуна": Искусство побеждать»

Имеется в фильме и одна прямая отсылка к классическому шедевру — вестерну «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид». В сцене ограбления играет написанная для этого фильма великим Бертом Баккараком песня Raindrops Keep Falling On My Head. Те, кто вспомнит, какую сцену, среди прочего, сопровождала эта композиция в оригинале, получат дополнительное удовольствие.