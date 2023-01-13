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34 минуты назад

Вышел трейлер "Здорового человека" Тодоровского с Ефремовым и Старшенбаум

Газета.Ru

Вышел первый трейлер драмы Петра Тодоровского «Здоровый человек» с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях.

Вышел трейлер "Здорового человека" с Ефремовым и Старшенбаум
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Здоровый человек» — драма морального беспокойства, как называет картину сам Петр Тодоровский. В центре истории — спортивный журналист Егор (Никита Ефремов), который в попытке обрести новую жизнь теряет старую.

Егор становится волонтером в онкологическом центре, участвует в поисках пропавших людей вместе с LizaAlert, но в то же время разрываются его связи с семьей и коллегами. Теперь вместо главного вопроса христианской этики «Если я только за себя, то кто я?», Егор все чаще спрашивает: «Стоит ли этого того?»

Помимо Никиты Ефремова и Ирины Старшенбаум в картине также снялись Евгений Ткачук и Дарья Балабанова. В российский прокат картина выйдет 2 марта.

Еще до премьеры «Здоровый человек» успел стать победителем конкурса «Русские премьеры» на Московском международном кинофестивале, где получил приз «Серебряный Святой Георгий». Картина также получила гран-при Международного фестиваля «Листопад» и специальный приз имени Марлена Хуциева на Международном фестивале фильмов о правах человека «Сталкер».

Фильмы,Дарья Балабанова,Марлен Хуциев,Никита Ефремов,Петр Тодоровский,Ирина Старшенбаум,Евгений Ткачук,
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