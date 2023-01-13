Вышел трейлер "Здорового человека" с Ефремовым и Старшенбаум

Вышел первый трейлер драмы Петра Тодоровского «Здоровый человек» с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях.

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«Здоровый человек» — драма морального беспокойства, как называет картину сам Петр Тодоровский. В центре истории — спортивный журналист Егор (Никита Ефремов), который в попытке обрести новую жизнь теряет старую.

Егор становится волонтером в онкологическом центре, участвует в поисках пропавших людей вместе с LizaAlert, но в то же время разрываются его связи с семьей и коллегами. Теперь вместо главного вопроса христианской этики «Если я только за себя, то кто я?», Егор все чаще спрашивает: «Стоит ли этого того?»

Помимо Никиты Ефремова и Ирины Старшенбаум в картине также снялись Евгений Ткачук и Дарья Балабанова. В российский прокат картина выйдет 2 марта.