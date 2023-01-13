Netflix показал трейлер комедии с Уизерспун и Кутчером

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер романтической комедии «К тебе или ко мне?», главные роли в которой исполнили Риз Уизерспун и Эштон Кутчер. Премьера фильма состоится в онлайн-кинотеатре 10 февраля.
Создательницей картины выступила сценаристка Алин Брош Маккенна, известная по фильмам «Дьявол носит Prada», «27 свадеб» и сериалу «Чокнутая бывшая». Лента «К тебе или ко мне?» стала ее режиссерским дебютом.
Сюжет картины посвящен Питеру и Дебби, которые 20 лет назад переспали при знакомстве, однако после этого остались друзьями. Питер на неделю приезжает в Лос-Анджелес и предлагает присмотреть за сыном Дебби, а ей дает ключи от своей нью-йоркской квартиры, чтобы она могла отдохнуть от воспитания ребенка. Поменявшись домами, герои начинают понимать, что испытывают друг к другу несколько иные чувства.