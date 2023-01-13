Netflix показал трейлер комедии с Уизерспун и Кутчером

Сюжет картины посвящен Питеру и Дебби, которые 20 лет назад переспали при знакомстве, однако после этого остались друзьями. Питер на неделю приезжает в Лос-Анджелес и предлагает присмотреть за сыном Дебби, а ей дает ключи от своей нью-йоркской квартиры, чтобы она могла отдохнуть от воспитания ребенка. Поменявшись домами, герои начинают понимать, что испытывают друг к другу несколько иные чувства.