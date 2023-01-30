Неизвестные факты о лучших фильмах Гайдая

30 января 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения одного из самых известных и культовых советских режиссеров Леонида Гайдая. Его кинокомедии давно разобраны на цитаты, на них выросло несколько поколений. «Рамблер» собрал интересные и малоизвестные факты о съемках любимых фильмов.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Изначально у главного героя комедии «Операции «Ы» и других приключений Шурика», вышедшей в прокат в 1965 году, должно было быть другое имя - Владлен. А сама картина должна была называться «Несерьезные истории».

Однако вмешались цензоры. По их мнению, у комического героя не могло быть такого имени как Владлен, являющегося сокращением от Влад(имира) Лен(ина). И Владлен Арьков превратился в Шурика.

Сам фильм снимали в четырех городах – Москве, Ленинграде, Баку и Одессе. Изначально Леонид Гайдай утвердил на главную роль Валерия Носика, однако увидев фотографию Александра Демьяненко, понял, что он является идеальным Шуриком. Носик исполнил в картине эпизодическую роль студента-картежника, напоминает издание «7 дней».

При этом именно актеры сыграли огромную роль в придумывании комических сцен в фильме. Так, по задумке Юрия Никулина, в новелле операция «Ы» у его персонажа после ранения в грудь потекла не «кровь», а красное вино. Никулин придумал и сцену со скелетом и щелкающими зубами.

А новелла «Наваждение» заставила всю съемочную группу пойти на ухищрения, чтобы Наталья Селезнева, исполнявшая роль Лиды, не казалась выше Александра Демьяненко. Зрители так и не заметили, что разница в росте актеров была 10 сантиметров.

Кадр из фильма

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

А вот не менее любимая зрителями комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» могла и не появится на свет, если бы не случайно прочитанная режиссером заметка о похищении влюбленным джигитом девушки в одной из кавказских республик. Сама идея нового фильма пришла к Гайдаю еще во время съемок первых приключений Шурика.

При этом режиссер хотел видеть в новом фильме Труса, Балбеса и Бывалого, однако Никулин и Моргунов были против. Они посчитали новый сценарий «спекуляцией на тройке» и не хотели снова повторять свои знаменитые образы. Кроме того, в обычной жизни Никулин, Вицин и Моргунов не очень ладили между собой, что тоже осложняло работу, пишет Adme.

Гайдай заверил артистов, что можно будет править сценарий по их усмотрению, однако в итоге в конце съемок Евгений Моргунов поссорился со всей съемочной группой и отказался сниматься дальше. Часть сцен с участием актера даже пришлось вырезать.

Дополнительные сложности возникли и со сценами, где играли животные. Так, в съемках сцены в самом начале ленты задействовали аж трех ослов. Чтобы заставить их идти или стоять, группа меняла вес груза, отмечает Fishki.net.

Главная героиня в картине получила имя Нина в честь жены режиссера. А на ее роль была утверждена никому тогда неизвестная цирковая артистка Наталья Варлей. Однако говорит «кавказская пленница» голосом Надежды Румянцевой.

Одним из первых зрителей фильма стал генсек Леонид Брежнев, который захотел посмотреть «что-то новое и веселое». Ему показали комедию, намекнув, что в ней есть крамольные моменты, порочащие честь партийных лидеров. В частности, цензоры были недовольны провокационной фразой: «А в соседнем районе жених украл члена партии!». Но генсеку лента понравилась, что стало ее пропуском в широкий прокат.

Кадр из фильма

«Бриллиантовая рука»

Не менее интересна и судьба создания комедии «Бриллиантовая рука». Идею для фильма Леониду Гайдаю также подсказала статья в газете, где говорилось о контрабандистах, которые пытались перевезти драгоценности в гипсе. Главная роль была изначально написана под Юрия Никулина, а на роль Геши Гайдай сначала хотел взять Вицина, однако затем передумал и утвердил Андрея Миронова.

На съемках присутствовал капитан КГБ. Он останавливал режиссера и докладывал руководству обо всем. Из-за этого фильм пережил 44 правки Госкино. Заграничные сцены снимали в Баку и для придания большего восточного колорита местных жительниц, задействованных в массовке, нарядили в чадру.

Во время работы над картиной съемочная группа и актеры старались делать все максимально достоверно. Сложно далась артистам сцена, где Геша пинает мальчика, идущего по воде, так как Миронов сделал это по-настоящему. Крюк от подъемного крана на самом деле ударил Горбункова по шее. Дубль оставили в фильме, так как Никулин мужественно выдержал болезненный удар и смог блестяще доиграть эпизод.

Кадр из фильма

«12 стульев»

В 1971 году зрители увидели новый фильм от Леонида Гайдая — комедию «12 стульев».

Супруга редиссера Нина Гребешкова вспоминала, что Леонид Гайдай очень любил это произведение Ильфа и Петрова и долго подбирал актера на роль Остапа Бендера.

Изначально Гайдай хотел предложить сыграть главную роль Владимиру Высоцкому, однако позднее утвердил Арчила Гомиашвили. А вот роль Кисы Воробьянинова писалась сразу под Сергея Филиппова, который сумел закончить съемки, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

При этом знаменитые стулья, за которыми охотятся в фильме главные герои, пришлось заказывать за границей, так как в СССР не нашлось мастеров, которые сумели бы воссоздать мебельный шедевр работы Гамбса.

Кадр из фильма

«Иван Васильевич меняет профессию»

Этот фильм вышел на экраны в 1973 году и стал культовым. Роль царя изначально также писалась под Юрия Никулина, однако, прочитав сценарий, актер решил, что фильм не будет одобрен цензурой и отказался участвовать в съемках.

Гайдай обиделся на актера. Но, сняв Юрия Яковлева вместо Никулина, заявил, что все произошло именно так, как и должно было. Все интерьеры многоквартирного дома были одной большой декорацией, а палаты Ивана Грозного снимали в Ростовском кремле, отмечает Fishki.net.