Почему актеры фильма «Чародеи» не верили в его успех?

В этот Новый год знаменитый фильм «Чародеи» отметил 40-летний юбилей. За эти годы он стал таким же неизменным атрибутом новогодних праздников, как ёлка, мандарины и «Ирония судьбы». А ведь актёры, согласившиеся сняться в этом фильме, не ожидали, что въедут на нём в историю…

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

НИИЧАВО себе

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Как известно, «Чародеи» сняты по мотивам романа братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Правда, от самого романа в итоге остались рожки да ножки.

В «Понедельнике» не было ни Иванушки с Алёнушкой, ни песенки про трёх белых коней. Институт, в котором происходило дело, назывался НИИЧАВО.

Путешествуя на машине, молодой программист попадал в Научно-исследовательский институт Чародейства и Волшебства и оказывался в магическом мире, с похожей на Бабу Ягу смотрительницей музея Наиной Киевной Горыныч, говорящим зеркалом, говорящим котом и т.д. Сотрудники института работают над практическим применением всевозможных магических явлений.

Но утопическая идиллия о людях, беззаветно увлечённых своим делом, кинематографу в те годы не требовалась. В итоге родилась лирическая история, в которой научный институт стал называться НУИНУ.

«Но тогда даже в развлекательном кино должна была быть воспитательная идея», – рассказывал в своё время режиссёр картины Константин Бромберг.

Создатели картины пообещали высмеять бюрократизм и выслуживание перед начальством. В редакторы на картину был назначен секретарь парткома.

По настоянию киночиновников место действия из мира науки пришлось перенести в сферу услуг.

А из прежних персонажей остались только эпизодический директор Киврин, бюрократ Камнеедов, да ещё герой Виторгана сохранил черты своего литературного прообраза.

Ведьмина вода

Как вспоминал Константин Бромберг, если бы речь шла о серьёзной экранизации романа, главную роль следовало бы доверить Игорю Костолевскому. Но поскольку «Чародеи» должны были стать лёгкой и весёлой новогодней комедией, требовался совсем другой актёр – на роль Иванушки нужен был актёр, по которому сохла бы большая часть женщин страны.

В безусловных женских любимцах ходил Александр Абдулов. Но теленачальники его на роль не утвердили. И предложили режиссёру поискать другого актёра. Пробовался даже «усатый нянь» Сергей Проханов.

«Актёров мы искали трудно, – рассказывал Константин Бромберг. – Ясности в этом вопросе не было. Пробовали огромное количество интересного народа. На роль, которую играл Абдулов, пробовалось несколько человек. Витю Ракова помню. С Филатовым, кажется, говорили про Ивана. Но он сказал, что на такие вещи не годен, потому что реалист».

Валентин Гафт был утверждён на роль практически без проб.

«Он один раз только пришёл к нам и показал, как будет признаваться в любви героине. Сделал он это перед пустым стулом. И так разыграл, так сделал – никаких проб не надо было», – рассказывал режиссёр.

На роль Алёнушки пробовались несколько актрис. Елена Цыплакова, по словам Константина Бромберга, была очаровательна, но ей не хватало демонизма. Елене Прокловой тоже не хватило ведьминского начала. Пробовалась даже Ирина Алфёрова, которая, по словам режиссёра, была настолько хороша, что даже осветители остолбенели. Но ведьмы из неё тоже не получилось. Кроме того, Бромберг считал, что снимать семейную пару, каковой в ту пору и были Абдулов с Алфёровой, довольно рискованно.

«В таких чувствах теряется острота отношений», – объяснял он.

Появившаяся на пробах Яковлева показалась режиссёру наиболее убедительной.

«Александру Яковлеву на роль утвердили практически сразу», – делился Бромберг.

Правда, говорят, актриса славилась своим тяжёлым характером – пока на площадке всех не изведёт, не успокоится. И в том, что Яковлева будет убедительной в роли ведьмы, режиссёр не сомневался. А вот насчёт кроткой Алёнушки были вопросы. В итоге решили, что Алёнушки в фильме будет гораздо меньше, чем ведьмы, и Яковлеву на роль утвердили.

На съёмках актриса извела всю съёмочную группу своими капризами. Больше всего тем, что гримировалась по 7 – 8 часов.

Ходили слухи, что Валентин Гафт даже отказался сниматься с Яковлевой. И их общие эпизоды снимали и озвучивали по отдельности. Правда, в финале съёмок актёры всё же помирились и расстались друзьями.

Но вот с кем Яковлева старалась не портить отношения, так это с самим режиссёром и оператором. Как-никак от них напрямую зависело, какой актриса получится в картине.

Пожалуй, единственным из актёров, кто не обижался на капризную партнёршу, был Александр Абдулов. Он в то время снимался ещё в четырёх фильмах. Из-за чего сцены с ним приходилось снимать по ночам, что не очень-то нравилось его партнёрам. Абдулов приезжал на площадку совершенно замотанный. И многочасовые задержки съёмок, которые устраивала Яковлева, были очень кстати: он успевал собраться с мыслями и войти в образ.

Режиссёр на капризную актрису зла тоже не держал.

«Это детали съёмочного процесса, – добродушно заверял Константин Леонидович. – У актёров всякое бывает. Так что не надо на Саше особо зацикливаться. И потом, она же ведьму играла. И это были не капризы… а, так скажем, вхождение в образ».

В своё время Константин Бромберг вынашивал идею снять продолжение «Чародеев».

«Это перенос ситуации с НуиНу в современные реалии, – рассказывал режиссёр.

Главную роль по-прежнему должен был играть Александр Абдулов. А вот Александру Яковлеву предполагалось занять лишь частично. К тому времени она давно оставила профессию, занимала руководящий пост в Пулковском аэропорту и, главное, ощутимо поправилась».

Идея продолжения обсуждалась с братьями Стругацкими. Однако до конкретного воплощения её в жизнь дело так и не дошло.

Кто так строит

Семён Фарада, сыгравший «южного гостя», поначалу отказался от съёмок в картине: первоначально в сценарии фильма у актёра было всего четыре предложения. И тратить время на такой мимолётный эпизод Фараде не хотелось.

Но Валентин Гафт, который уже согласился сниматься в фильме, хотя и не был в восторге от сценария, уговорил режиссёра расширить роль Фарады. Бромберг согласился и провёл линию «южного гостя» через весь фильм. В итоге роль стала одной из самых запоминающихся в картине и принесла Фараде всенародную любовь.

Институтские лабиринты, в которых плутал герой, снимали в коридорах «Останкино». Здесь вообще снимали много сцен. И, по воспоминаниям Михаила Светина, прекрасные буфеты телевидения, в которые актёры периодически заглядывали во время съёмок, улучшали их и без того хорошее настроение.

Кстати, именно после этого фильма Светин очень подружился с Виторганом. Вероятно, особенно актёров сблизила сцена, в которой герой Виторгана проходит сквозь стену со Светиным на плечах.

По воспоминаниям Виторгана, он протаскал на себе коллегу чуть ли не половину всего съёмочного времени. После каждого дубля Светин сокрушался, что сделал что-то не так, и сцену переснимали целых 15 раз.

На роль сестры главного героя Нины Пуховой пробовались несколько сотен девочек. Но Константин Бромберг выбрал 9 летнюю Аню Ашимову. Ассистенты режиссёра присмотрели её во Дворце пионеров, где девочка занималась сразу в нескольких кружках. Бромбергу она показалась самой озорной и непосредственной.

Как признавалась уже повзрослевшая Анна Ашимова, труднее всего ей было играть в фильме серьёзные чувства.

Например, когда герой Абдулова лез на крышу спасать Сатанеева, ей никак не удавалось изобразить испуг – она прекрасно понимала, что на самом деле им ничего не грозит. И во многих других сценах, кроме страха, на лице девочки блуждала смущённая улыбка.

А в песенке про снежинку у неё не получалось выговорить слово «в преддверии», и на этой фразе она просто прикрывает рот рукой.

Озвучивала Нину профессиональная актриса дубляжа Светлана Харлап. Её голосом разговаривают котёнок по имени Гав, Ивашка из Дворца пионеров, Незнайка. А пели за юную героиню сразу две певицы. «Три белых коня» исполнила Лариса Долина, а «Снежинку» – Ольга Рождественская.