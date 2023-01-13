Стало известно, кто сына Торетто в "Форсаже"

Перри сыграет Брайана Маркоса, сына персонажей Вин Дизеля и Эльзы Патаки. Его персонаж уже появлялся в 8-й и 9-й частях, однако тогда был показан младенцем. В "Форсаже 9" ребенка исполнил настоящий сын Дизеля Винсент Синклер.

Лео Абело Перри известен по роли Луки в комедии "Оптом дешевле" со звездой "Клиники" Заком Браффом. Также он сыграл в таких проектах, как "Большой скачок" и "Черноватый". Помимо этого, мальчик участвовал в постановке в честь 30-летнего празднования выхода мультфильма "Красавица и Чудовище". Ранее Вин Дизель показал первый кадр "Форсажа 10".