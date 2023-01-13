Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
41 минуту назад

Стало известно имя актера, который сыграет сына Доминика Торетто в "Форсаже"

Газета.Ru

9-летний актер Лео Абело Перри сыграет сына Доминика Торетто в 10-й части "Форсажа". Об этом сообщает Variety.

Стало известно, кто сына Торетто в "Форсаже"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Перри сыграет Брайана Маркоса, сына персонажей Вин Дизеля и Эльзы Патаки. Его персонаж уже появлялся в 8-й и 9-й частях, однако тогда был показан младенцем. В "Форсаже 9" ребенка исполнил настоящий сын Дизеля Винсент Синклер.

Лео Абело Перри известен по роли Луки в комедии "Оптом дешевле" со звездой "Клиники" Заком Браффом. Также он сыграл в таких проектах, как "Большой скачок" и "Черноватый". Помимо этого, мальчик участвовал в постановке в честь 30-летнего празднования выхода мультфильма "Красавица и Чудовище". Ранее Вин Дизель показал первый кадр "Форсажа 10".

Фильмы,Оптом дешевле,Форсаж,Клиника,Красавица и чудовище,Вин Дизель,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители