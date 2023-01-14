Стоит ли смотреть "Автар: Путь воды"

В российских кинотеатрах начался — по очевидным причинам в сомнительном правовом статусе — прокат главного блокбастера года «Аватар: Путь воды». О том, как проходят полулегальные сеансы нового фильма Джеймса Кэмерона и чем обернулось возвращение режиссера на планету Пандора, — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

С тех пор как Джейк Салли (Сэм Уортингтон) отказался от своего земного тела и стал вождем племени На’ви на планете Пандора, прошли годы — не только на Земле, но и во вселенной «Аватара». У Салли и Нейтири (Зои Салдана) родились трое детей — два мальчика и девочка. Четвертым их ребенком стала Кири (Сигурни Уивер) — дочь погибшей доктора Августин (тоже Сигурни Уивер). К семье прибился еще один мальчик — сын злодейского полковника Майлза Куорича (Стивен Лэнг) по имени Паук (Джек Чемпион). Большая семья счастливо жила, пока в небе не загорелась новая звезда, и Салли сразу понял, что бывшие соплеменники вновь прилетели разрушать его сине-зеленую утопию. Возглавляет одно из подразделений синяя версия Куорича, которому загрузили предусмотрительно сохраненную личность вояки. Чтобы уберечь свой народ от уничтожения, Салли и его семья отправляются пожить у водных на’ви, однако очевидно, что новая схватка с землянами неизбежна.

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На протяжении без малого года этот факт замалчивался или был предметом шуток, но выход «Аватара 2» был анонсирован вполне легально. «Путь воды» можно посмотреть не просто в кино, но и в формате 3D — правда, москвичам, например, для возвращения на Пандору придется отправиться в Люберцы или хотя бы в Отрадное. Как показывает практика, путешествие на окраину не является препятствием для просмотра второй части эпопеи Джеймса Кэмерона — зрители заполняют залы, кассы с попкорном не справляются, в зале три часа царит торжественная тишина, прерываемая осторожным чавканьем.

Кадр из фильма

Ажиотаж вполне понятен. Дело не только в своеобразной революции, которую Кэмерон организовал 13 лет назад, став законодателем моды на стереоскопическое кино. Многие ждали «Путь воды» еще и благодаря тому, что Кэмерон — редкий мастер сиквелов, превосходящих (как в случае с «Терминатором») или не уступающих («Чужие») оригиналу. Вероятно, груз ответственности ощущал и сам режиссер, который больше десяти лет пытался догнать и перегнать резко ускорившееся время.

Как это порой случается, вследствие долгой работы над проектом его плюсы превратились в минусы и наоборот — недостатки обернулись нежданными достоинствами

Детальнейшая проработка мира Пандоры, на которой очевидным образом был в первую очередь сосредоточен Джеймс Кэмерон, в итоге оказывается выстрелом в молоко. Как только из сюжета пропадают земляне, смотреть на пандорцев резко становится неинтересно. Первые два часа «Пути воды» — старательный мультфильм, по драматургии и динамическому напряжению напоминающий скринсейвер с рыбками. Возможно, Кэмерону удались одни из самых красивых в истории кино подводных солнечных бликов, но от всего прочего (вплоть до гвоздя программы — инопланетных китов тулкунов) глаз замыливается спустя четверть часа.

Кэмерон явно стремился добиться новых стандартов визуальной реалистичности, но дело даже не в том, что это невозможно, — в этом нет никакой необходимости. Банально, но нельзя не отметить, что за прошедшие с премьеры первого «Аватара» 13 лет мы видели очень многое. В частности, эксперимент с повышенной частотой кадра уже ставили Питер Джексон и Гильермо дель Торо в трилогии «Хоббит». Вполне вероятно, что «Путь воды» как-то развивает тамошнюю технологию, но невооруженным глазом этого все-таки не видно. Да и в условиях жесткого доминирования в кинопрокате продукции Marvel хотелось бы чего-то отличного от тщательно смазанной механической конструкции приятного синего цвета.

И самое поразительное в том, что человечность (которая, вообще говоря, Кэмерону всегда удавалась) во втором «Аватаре» есть — вернее, какие-то ее остатки.

Кадр из фильма

Сложно представить, какой из вариантов сценария фильма в итоге пошел в работу. Невозможно угадать и продолжительность съемочного периода — возможно, работа действительно началась сразу после первого фильма и не прекращалась до недавнего времени. Во всяком случае, из «Пути воды» то и дело торчат обломки затонувших и переваренных фильмов. Самый любопытный из них, конечно, посвящен полковнику Куоричу, который здесь вообще получился единственным интересным персонажем.

Джейк Салли со своей драмой распрощался в прошлой картине, Куорича же мы встречаем на пороге принятия новой (синенькой) версии себя — сцена его пробуждения, кстати, почти точно повторяет аналогичный эпизод с Салли из первого фильма. Злодей, садист, расист — все эти обвинения по-прежнему справедливы. Самая эмоционально напряженная сцена — гамлетовский дуэт Куорича с собственным черепом. Однако железный психопат дает слабину, пытаясь найти общий язык с сыном. Эта линия — самая динамичная в фильме, вроде бы наполненном событиями. И, наконец, уже ближе к финалу Кэмерон будто бы случайно на секунду переворачивает симпатии зрителя, привыкшего не любить местных землян и симпатизировать очаровательным на’ви. В короткой сцене, связанной (обойдемся без прямых спойлеров) с жизнью ребенка, мы вдруг видим, что озверение вполне свойственно и экосознательным синим людям.

Кадр из фильма

Пожалуй, это сходство на’ви с людьми — ключевая проблема фильма. Зритель лишен возможности, с одной стороны, полюбоваться любимыми актерами (Кейт Уинслет не узнать), а с другой — поверить в мир другой планеты. Кэмерон настолько увлечен своими — довольно архаичными, справедливости ради — экологическими идеями, что не позволяет придуманному миру зажить собственной жизнью, выйти за пределы невероятно раздутой метафоры. В глубине всего этого спрятана и истинная мотивация режиссера — не зря же он придумал специальную железу тулкунов, из которой достают эликсир, останавливающий старость. Сложно винить 68-летнего режиссера в возрастном кризисе — художник вынужден проходить через такие вещи на глазах у всех. Совсем недавно мы наблюдали аналогичные процессы у Ридли Скотта (на этапе первого «Прометея»), теперь дошел черед и до Кэмерона. Будем надеяться, что ему, как и Скотту, вскоре удастся с собой справиться. Все-таки сейчас такие времена, что хочется верить в лучшее: вдруг неизбежный третий «Аватар» все-таки сможет чем-то удивить, а не просто потратить три часа жизни на плавание в виртуальной водичке?