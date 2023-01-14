Ольга Кузьмина рассказала о съемках "Чебурашки"

Ольга Кузьмина в эфире НСН отметила, что перед ней стояла колоссальная ответственность – не испортить прекрасно созданного героя, и в то же время привнести новое в его облик и звучание.
Актриса Ольга Кузьмина, озвучившая и фактически сыгравшая Чебурашку, в эксклюзивном интервью НСН рассказала, что на съемках фильма ей приходилось играть главного героя буквально сидя на стуле и воображать все действия, которые происходили вокруг нее.
«Чебурашка» собрал рекордные 600 млн за два дня года Накануне стало известно, что кассовые сборы семейной комедии «Чебурашка» превысили 3,5 миллиарда рублей.
Так, работа режиссера Дмитрия Дьяченко обошла по этому показателю фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона и стала самой кассовой картиной в истории отечественного проката - причем всего за две недели проката. Такой зрительский интерес приятно удивил, призналась НСН Кузьмина.
«Интерес, действительно, колоссальный, это очень приятно. Когда мы создавали это кино, каждый из нашей большой творческой команды рассчитывал на то, что у зрителя будет отклик. Но то, что будет именно такая волна интереса, я даже не ожидала и очень приятно удивлена», - сказала актриса.
Ольга Кузьмина не просто озвучила анимированного персонажа - она его сыграла: Чебурашку рисовали с неё.
По её словам, перед каждыми съемками фильма она многократно переслушивала голос советского Чебурашки, которого озвучивала Клара Румянова.
«У меня еще не было такого опыта, чтобы с меня рисовали анимационного героя. Это было сложно: одно дело взаимодействовать в сцене с партнерами, а другое дело, когда все приходилось играть буквально сидя на стуле, воображая все, что происходило, исключительно в своей голове. Было сложно, но интересно. Я несколько раз перечитывала Успенского, пересматривала мультфильм, переслушивала многократно Клару Румянову, которая озвучивала советского нашего Чебурашку. Я стремилась приблизиться к ее исполнению, понятно, что это невозможно, потому что это классика. Тем не менее, я не пыталась выдумывать что-то новое, и как основу для своего Чебурашки брала голос Румяновой. В любом случае, Чебурашка у нас обновленный, быть абсолютно идентичным, наверное, невозможно, и, может быть, даже не нужно», - считает Кузьмина.
Актриса отметила, что для проб на главную роль она записала свой голос, в котором режиссер Дмитрий Дьяченко сразу услышал голос для Чебурашки.
«Пробы были максимально специфическими и необычными. Вся моя проба заключалась в том, что я записала голосовое сообщение Диме Дьяченко, который попросил меня сказать пару фраз голосом Чебурашки, что я и сделала. Я никуда не ездила, мы с Димой знакомы, он снял первые сезоны сериала «Кухня». Дима хорошо знает меня как актрису, а вот могу ли я звучать голосом Чебурашки нужно было проверить. И голосовое сообщение развеяло все сомнения», - рассказала она.
Кроме того, Кузьмина подчеркнула, что перед ней стояла колоссальная ответственность – не испортить прекрасно созданного героя, и в то же время привнести что-то новое в его облик, звучание и мимику.
«Моя главная задача была сделать классного персонажа. Сложность заключалась в том, что это, все-таки, не вновь придуманный герой, мы все знаем и любим Чебурашку. А сейчас мы в какой-то мере знакомим с ним новое поколение. Ответственность была колоссальная: не испортить прекрасно созданного героя, но и в то же время привнести что-то новое в его облик, звучание, в его реакции», - отметила собеседница НСН.
Как сообщили НСН в пресс-службе сети кинотеатров «Каро», успех семейной комедии «Чебурашка» был ожидаем. Там отметили, что грандиозный результат был достигнут благодаря высокому уровню маркетинга картины и давно полюбившемуся всем герою.
«Успех «Чебурашки» для нас был ожидаем. В нашей сети фильм оказался в лидерах с 67% всей кассы. На результат сыграло несколько факторов, из которых главные – образцовый для уровня картины маркетинг, "сарафан" (сарафанное радио - прим. НСН) и бренд Чебурашки, который является любимым для нескольких поколений персонажем. Обаяние героя трудно отрицать. Потенциал фильма не стеснял голливудский контент. Плюс известные артисты привлекли зрителей постарше», - сказали в пресс-службе.
Кроме того, там указали, что успех фильма является хорошим заделом на 2023 год, однако предстоит еще большая работа по построению суверенного российского кинопроката.
«Грандиозный успех «Чебурашки» – хороший задел на ближайший год, но месяцы простоя, пандемии, рокировок с репертуаром не нивелируются так просто. Нам предстоит большая и амбициозная работа по построению суверенного кинопроката, и мы замотивированы на результат. Главное - зритель готов идти в кино, если его ждет высококачественный контент, а доверие к российским релизам однозначно есть», - резюмировали в пресс-службе «Каро».
Так, производством «Чебурашки» занималась студия «Союзмультфильм» в партнерстве с Yellow, Black and White (YBW), а также телеканалы «Россия 1» и СТС, видеосервис START. Съемки в основном проходили в Сочи, Пятигорске и Кисловодске. Кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в ближайшее время вряд ли появится подобный успешный проект.