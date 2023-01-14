Ольга Кузьмина рассказала о съемках "Чебурашки"

«У меня еще не было такого опыта, чтобы с меня рисовали анимационного героя. Это было сложно: одно дело взаимодействовать в сцене с партнерами, а другое дело, когда все приходилось играть буквально сидя на стуле, воображая все, что происходило, исключительно в своей голове. Было сложно, но интересно. Я несколько раз перечитывала Успенского, пересматривала мультфильм, переслушивала многократно Клару Румянову, которая озвучивала советского нашего Чебурашку. Я стремилась приблизиться к ее исполнению, понятно, что это невозможно, потому что это классика. Тем не менее, я не пыталась выдумывать что-то новое, и как основу для своего Чебурашки брала голос Румяновой. В любом случае, Чебурашка у нас обновленный, быть абсолютно идентичным, наверное, невозможно, и, может быть, даже не нужно», - считает Кузьмина.