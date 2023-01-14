Мариса Абела сыграет Эми Уайнхаус в байопике о певице

Английская актриса Мариса Абела исполнит роль певицы ЭмиУайнхаус в предстоящем байопике, который выйдет под названием Back to Black.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Фильм будет посвящен жизни исполнительницы в Великобритании.Зрители увидят историю о юности Уайнхаус и ее молниеносном успехе. Съемки фильма-биографии начнутся 16 января в Лондоне, пишет Variety.

Главную роль в ленте исполнит Абела, которую зрители знаютпо сериалу «Индустрия». Артистка также известна по фильму «Шпион, которого не было». Режиссерское кресло заняла Сэм Тейлор-Джонсон.