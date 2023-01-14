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1 час назад

Мариса Абела сыграет Эми Уайнхаус в байопике о певице

Слово и Дело

Английская актриса Мариса Абела исполнит роль певицы ЭмиУайнхаус в предстоящем байопике, который выйдет под названием Back to Black.

Мариса Абела сыграет Эми Уайнхаус в байопике о певице
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Фильм будет посвящен жизни исполнительницы в Великобритании.Зрители увидят историю о юности Уайнхаус и ее молниеносном успехе. Съемки фильма-биографии начнутся 16 января в Лондоне, пишет Variety.

Главную роль в ленте исполнит Абела, которую зрители знаютпо сериалу «Индустрия». Артистка также известна по фильму «Шпион, которого не было». Режиссерское кресло заняла Сэм Тейлор-Джонсон.

Она работала над такими картинами, как «Стать Джоном Ленноном» и «Пятьдесят оттенков серого». Сценаристом байопика о Уайнхаус стал Мэтт Гринхалг. Он уже был в команде с Тейлор-Джонсон во время съемок ленты «Стать Джоном Ленноном».

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