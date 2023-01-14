Мариса Абела сыграет Эми Уайнхаус в байопике о певице

Английская актриса Мариса Абела исполнит роль певицы ЭмиУайнхаус в предстоящем байопике, который выйдет под названием Back to Black.
Фильм будет посвящен жизни исполнительницы в Великобритании.Зрители увидят историю о юности Уайнхаус и ее молниеносном успехе. Съемки фильма-биографии начнутся 16 января в Лондоне, пишет Variety.
Главную роль в ленте исполнит Абела, которую зрители знаютпо сериалу «Индустрия». Артистка также известна по фильму «Шпион, которого не было». Режиссерское кресло заняла Сэм Тейлор-Джонсон.
Она работала над такими картинами, как «Стать Джоном Ленноном» и «Пятьдесят оттенков серого». Сценаристом байопика о Уайнхаус стал Мэтт Гринхалг. Он уже был в команде с Тейлор-Джонсон во время съемок ленты «Стать Джоном Ленноном».