Лучшие российские фильмы 2022 года

Эти картины пытались спасти кинотеатры.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Крутых российских фильмов в 2022-м было меньше, чем сериалов. Впрочем, кинозалы всё равно не пустовали, а некоторые картины принесли больше миллиарда рублей. Собрали лучшие отечественные фильмы года — выберите лучший!

Видео дня

«Сердце Пармы»

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8 из 10 (79 тыс. оценок)

Рейтинг Okko: 7.0 из 10

Где смотреть: Okko, Kion, Premier.

На «Сердце Пармы» потратили 700 млн рублей. Хоть тут слабая графика, но в остальном бюджет явно потратили с умом. Картинка красивая, костюмы и локации погружают в атмосферу XV века, батальные сцены зрелищные, а актёры выкладываются на полную.

Хотя всё равно не верилось, что фильм соберёт кассу — уж больно специфические сеттинг и сюжет. В экранизации одноимённого романа подняли темы религии и уважения к другим народам. Но «Сердце Пармы» всё равно заработало в прокате больше миллиарда.

«Мистер Нокаут»

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6 из 10 (211 тыс. оценок)

Рейтинг Okko: 7.4 из 10

Где смотреть: «Кинопоиск», Okko, ivi.

«Мистер Нокаут» — фильм о легендарном советском боксёре Валерии Попенченко. Авторы расскажут о его детстве, становлении и величайших победах. История вдохновляет и транслирует вечную мысль: если заниматься любимым делом и усердно работать, сбудется любая мечта.

«Казнь»

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5 из 10 (97 тыс. оценок)

Рейтинг Okko: 7.1 из 10

Где смотреть: Okko, «Кинопоиск», ivi.

Когда-то следователь Исса расследовал убийства, но под давлением начальства опустил некоторые улики, закрыл дело и получил повышение. Вот только спустя 10 лет нашлась выжившая жертва, указавшая на настоящего маньяка. Теперь герою предстоит исправить ошибки и наказать злодея. Дело взорвёт мозг как ему, так и зрителям. Не зря «Казнь» называют чуть ли не лучшим детективом года.

«Мира»

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4 из 10 (20 тыс. оценок)

Где смотреть: в кинотеатрах.

«Мира» — фильм-апокалипсис с солидным бюджетом. В центре истории девочка Лера и её отец, работающий на космической станции. Они давно не виделись и сильно отдалились друг от друга. Но вскоре на Землю обрушивается метеоритный дождь, и только отцу девочки по силам всех спасти. Кино вышло максимально драматичным.

«Молодой человек»

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2 из 10 (46 тыс. оценок)

Рейтинг Okko: 7.6 из 10

Где смотреть: Okko, Kion, ivi.

Когда-то герой думал, что станет хозяином жизни. Он успешно занимался боксом, закончил институт с красным дипломом и нравился девчонкам. Вот только к 30 годам он оказался в кризисе: жена ушла, с работы уволили, платить ипотеку нечем.

Решение есть. Двоечник из его школы разбогател и устроил для старшеклассников соревнование с солидным призом. Герой выглядит молодо, поэтому подделывает документы, едет на турнир и попадает во множество нелепых ситуаций.

«Подельники»

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6 из 10 (97 тыс. оценок)

Рейтинг Okko: 6.9 из 10

Где смотреть: Okko, Start, Wink, ivi.

Фильм рассказывает о селе в таёжной глуши, где обычные законы не работают. Герой приезжает туда из большого города и видит, как местный шаман убивает за оскорбление. И ведь привлечь злодея к ответственности не получается. Сын жертвы хочет отомстить, а герой займётся его тренировками.

Фильм суровый, но заставляет задуматься о важном и научиться милосердию. Всё-таки слепая месть никогда не доводит до добра.

«Ника»

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3 из 10 (18 тыс. оценок)

Рейтинг Okko: 7.4 из 10

Где смотреть: Okko, «Кинопоиск», Premier, ivi.

«Ника» — трогательный фильм о смысле жизни и его потере. В детстве Ника писала стихи, гастролировала по Советскому Союзу и собирала толпы, но спустя 19 лет осталась ни с чем. СССР развалился, вдохновение ушло, а в жизни бардак. Героиня потеряна и давно ни во что не верит.

К счастью, режиссёр Василиса Кузьмина не нагоняет тоску, а подсказывает решение. Всегда можно наладить жизнь и обрести счастье. Если чувствуете, что заблудились, обязательно посмотрите «Нику».

«Либерея: Охотники за сокровищами»

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3 из 10 (11 тыс. оценок)

Рейтинг Okko: 6.5 из 10

Где смотреть: Okko, ivi, Premier.

Либерея — мифическая библиотека Ивана Грозного, о которой историки спорят до сих пор. Найти её попытаются герои фильма: харизматичный бизнесмен, его нелюдимый отец-историк и обаятельная учёная. Вот только на пути у них коварные бандиты, которые ищут библиотеку вот уже сотни лет.

Ничего выдающегося в кино нет, но фанаты приключений в духе «Индианы Джонса» останутся довольны. Здесь красивый визуал, забавные шутки и приличный экшен.

«Сёстры»

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.8 из 10 (2 тыс. оценок)

Где смотреть: Okko и Premier.

Жизнь героини напоминает кошмар. Её муж постоянно слетает с катушек и тиранит как супругу, так и детей. Однажды дама узнаёт о тёмных силах, которые точно помогут, но и цена будет высокой.

Фильм начинается как тяжёлая бытовая драма, но со временем превращается в сюрреалистический хоррор. Впрочем, какая бы чертовщина ни творилась в кадре, главная мысль остаётся очевидной. «Сёстры» — кино о домашнем насилии, вскрывающее проблемы общества.

«По-мужски»

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1 из 10 (3 тыс. оценок)

Рейтинг Okko: 7.0 из 10

Где смотреть: Okko, Kion, Wink.

На просмотр «По-мужски» завлекали Антоном Лапенко. Актёр приучил зрителя к талантливым кривляниям и забавным шуткам, но ждать юмора от нового фильма не стоит. «По-мужски» — депрессивная драма о том, как одна ситуация ломает жизнь.

Лапенко играет преуспевающего бизнесмена, который живёт в классной квартире и построил крутой загородный дом. Но однажды пьяный сосед пробил его жене пощёчину, а герой не дал сдачи. С того дня бедняга теряет веру в себя и пытается уладить конфликт, но каждый раз делает только хуже. Дойдёт до того, что у предпринимателя совсем сорвёт крышу.

«Мажор в Сочи»

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2 из 10 (223 тыс. оценок)

Где смотреть: «Кинопоиск»