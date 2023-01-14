Фриман поможет Кидман спасти мир в боевике «Львица»

Артисту нередко приходится играть больших политиков.

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Знаменитый голливудский актер Морган Фриман составит компанию Николь Кидман в главной роли в остросюжетном фильме «Львица».

Фриману досталась роль госсекретаря Соединенных Штатов, который возьмет на себя роль координатора в борьбе спецслужб с угрожающей миру могущественной террористической группировкой.

Николь Кидман сыграет агента ЦРУ, которой придется непосредственно выполнять опасное задание по разрушению организации изнутри после внедрения в ее ряды.