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45 минут назад

Морган Фриман поможет Николь Кидман спасти мир в боевике «Львица»

Inc-News

Артисту нередко приходится играть больших политиков.

Фриман поможет Кидман спасти мир в боевике «Львица»
Фото: Inc-NewsInc-News

Знаменитый голливудский актер Морган Фриман составит компанию Николь Кидман в главной роли в остросюжетном фильме «Львица».

Фриману досталась роль госсекретаря Соединенных Штатов, который возьмет на себя роль координатора в борьбе спецслужб с угрожающей миру могущественной террористической группировкой.

Николь Кидман сыграет агента ЦРУ, которой придется непосредственно выполнять опасное задание по разрушению организации изнутри после внедрения в ее ряды.

Помимо Фримана и Кидман в актерский состав нового проекта режиссера Тэйлора Шеридана уже вошла Зои Салдана.

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