Фриман поможет Кидман спасти мир в боевике «Львица»

Артисту нередко приходится играть больших политиков.
Знаменитый голливудский актер Морган Фриман составит компанию Николь Кидман в главной роли в остросюжетном фильме «Львица».
Фриману досталась роль госсекретаря Соединенных Штатов, который возьмет на себя роль координатора в борьбе спецслужб с угрожающей миру могущественной террористической группировкой.
Николь Кидман сыграет агента ЦРУ, которой придется непосредственно выполнять опасное задание по разрушению организации изнутри после внедрения в ее ряды.
Помимо Фримана и Кидман в актерский состав нового проекта режиссера Тэйлора Шеридана уже вошла Зои Салдана.