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14 минут назад

В пятой фазе киновселенной Marvel Канг Завоеватель станет серьёзнейшей угрозой

Чемпионат.com

Глава киновселенной Marvel Кевин Файги заявил, что Канг Завоеватель, которого играет Джонатан Мейджорс, станет одной из самых серьёзных угроз в пятой фазе. Она запустится картиной «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Какую роль сыграет Канг Завоеватель в пятой фазе вселенной Marvel
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Файги, для победы над Таносом потребовались перемещения во времени, несколько жертв и крайне удачные стечения событий. А с Кангом всё гораздо сложнее — этот суперзлодей существует во всех уголках мультивселенной. При этом есть и добрая его версия — зрители уже познакомились с ней благодаря сериалу «Локи». А злая вариация персонажа дебютирует в грядущей ленте «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Он злодей другого типа, который воюет с самим собой в той же степени, что и с остальными супергероями.

В новой части «Человека-муравья» Канга покажут более чем могущественным и мощным антагонистом. Но ему нужна будет помощь, чтобы реализовать потенциал. Злодей будет не только использовать свою физическую мощь, он будет умело прибегать к различным хитростям и манипуляциям. Его главная цель — не уничтожение мира, а полный контроль над ним.

Картина «Мстители: Династия Канга» раскроет антигероя ещё сильнее — премьера ленты намечена на 1 мая 2025 года. А «Человек-муравей и Оса: Квантомания» выйдет в прокат 17 февраля 2023-го, но в России картину ждать не стоит.

Фильмы,Лок,Кевин Файги,
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