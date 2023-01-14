Как бы выглядел Человек-паук, родившись в Сибири

Художник показал, как бы жил Человек-паук в России На российского Питера Паркера вместо латексного костюма надета олимпийка и штаны с защитными щитками. На одном из скриншотов, где паучок из Сибири расправляется с бандитами, можно заметить Стаса Барецкого в фирменном розовом пиджаке.