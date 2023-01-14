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1 час назад

Как бы выглядел Человек-паук, родившись в Сибири

Cq.ru

Талантливый российский художник Евгений Зубков порадовал фанатов Человека-паука новой работой. Художник продолжает изображать известного супергероя комиксов, фильмов и игр в реалиях российской Сибири начала 2000-х.

Как бы выглядел Человек-паук, родившись в Сибири
Фото: Cq.ruCq.ru

Художник показал, как бы жил Человек-паук в России На российского Питера Паркера вместо латексного костюма надета олимпийка и штаны с защитными щитками. На одном из скриншотов, где паучок из Сибири расправляется с бандитами, можно заметить Стаса Барецкого в фирменном розовом пиджаке.

Cq.ru
Cq.ru
Cq.ru

На момент публикации заметки оригинальной записи с артами поставили почти 10 тысяч лайков ВКонтакте. Запись просмотрели 219 тысяч человек.

Фильмы,Евгений Зубков,
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