Как бы выглядел Человек-паук, родившись в Сибири

Талантливый российский художник Евгений Зубков порадовал фанатов Человека-паука новой работой. Художник продолжает изображать известного супергероя комиксов, фильмов и игр в реалиях российской Сибири начала 2000-х.
Художник показал, как бы жил Человек-паук в России На российского Питера Паркера вместо латексного костюма надета олимпийка и штаны с защитными щитками. На одном из скриншотов, где паучок из Сибири расправляется с бандитами, можно заметить Стаса Барецкого в фирменном розовом пиджаке.
На момент публикации заметки оригинальной записи с артами поставили почти 10 тысяч лайков ВКонтакте. Запись просмотрели 219 тысяч человек.