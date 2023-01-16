Критики объяснили успех фильма «Чебурашка»

Новосибирские кинотеатры собирают полные залы на фильм «Чебурашка». Показ киноленты начался 1 января, но публика не теряет к ней интерес. На третьей неделе проката зрители раскупают билеты даже на утренние сеансы. BFM-Новосибирск попросил зрителей и критиков ответить на вопрос, в чем секрет успеха «Чебурашки».
Елена Кузнецова, мама двоих детей 8 и 11 лет, рассказывает, что фильм понравился всем членам семьи. Причем если дети поначалу немного скептически относились к «Чебурашке», то родители были уверены, что им кино понравится.
«У нас есть традиция: мы в новогодние праздники всегда всей семьей ходим в кино. У нас с мужем небольшой отпуск, у детей каникулы – это возможность побыть вместе. Для семейного просмотра хотелось чего-то доброго и светлого. «Чебурашка» идеально подошел, – говорит Елена Кузнецова. – Для меня лично это персонаж из советского детства. Дочь с сыном старые мультики про него тоже знают, но любят не так сильно, как я. Поэтому они сначала без восторга отнеслись к тому, что мы пойдем на фильм про этого ушастого героя. Но теперь это наш любимый фильм. «Чебурашка» вошел в нашу жизнь: теперь у нас в семье все используют фразочки и шуточки оттуда».
Татьяна Кравченко ходила на фильм «Чебурашка» 1 января вместе с мужем, 17-летней дочерью и друзьями. Их удивил полный зал и то, что на детский фильм пришло много взрослых.
«Все устали от злости и агрессии. Людям хочется чего-то уютного и доброго. Милый, пушистый Чебурашка – то, что доктор прописал, как говорится. Да, сюжет у фильма незамысловатый. Но вряд ли это недостаток, когда речь идет о кино, на которое можно ходить с детьми. И по техническому исполнению мне тоже всё понравилось, – рассказывает Татьяна Кравченко. – Я читала отзывы, в которых критикуют прорисовку Чебурашки, графику. Но, если честно, не вижу особых отличий от каких-то западных фильмов, которые все хвалят: тех же «Смурфиков», «Приключений Паддингтона». В общем, мой голос однозначно в пользу «Чебурашки». Ну и рублем я тоже, получается, проголосовала: есть мой вклад в эти рекордные сборы».
По данным на 15 января кассовые сборы «Чебурашки» в России превысили 4 миллиарда рублей. Это абсолютный рекорд для отечественного кинопроката. Эксперты считают, что успех фильма обеспечили несколько факторов: правильный выбор героя, которого любят взрослые и дети, умелое использование ностальгии по советскому детству, хороший актерский состав и правильный расчет на зимние каникулы.
«Успех «Чебурашки» в очередной раз показал, что формула успешного проката остается прежней. Кинотеатры зарабатывают на больших проектах и в период праздников, – говорит кинокритик, член Союза кинематографистов РФ Алексей Кожемякин. – Все остальное – мелочёвка. За период пандемии всё свелось к мелочевке. Сейчас вернулись к прежней схеме. У нас и раньше кинотеатры раньше так и жили: от праздничных дат до праздничных дат. «Чебурашка» показывается в правильное время. Именно это во многом определило его феноменальный успех».
Создатели фильма «Чебурашка» уже заявили, что будут снимать продолжение.