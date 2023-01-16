Критики объяснили успех фильма «Чебурашка»

«У нас есть традиция: мы в новогодние праздники всегда всей семьей ходим в кино. У нас с мужем небольшой отпуск, у детей каникулы – это возможность побыть вместе. Для семейного просмотра хотелось чего-то доброго и светлого. «Чебурашка» идеально подошел, – говорит Елена Кузнецова. – Для меня лично это персонаж из советского детства. Дочь с сыном старые мультики про него тоже знают, но любят не так сильно, как я. Поэтому они сначала без восторга отнеслись к тому, что мы пойдем на фильм про этого ушастого героя. Но теперь это наш любимый фильм. «Чебурашка» вошел в нашу жизнь: теперь у нас в семье все используют фразочки и шуточки оттуда».