Кролик Роджер и Донни Дарко: подборка фильмов с символом года

Рассказываем про обаятельных, предприимчивых и даже пугающих кроликах кинематографа. Наступивший 2023 год ознаменован годом чёрного водяного кролика.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Представляем вашему вниманию пять ярких, необычных и культовых фильмов разных лет, жанров и стран производства, где кролики оставили следы своих пушистых лапок.

Видео дня

"Кто подставил кролика Роджера" (6+)

Режиссёр: Роберт Земекис

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.8

Время: 103 минуты

О фильме. Культовая комедия 1988 года с элементами анимации. Частному сыщику нужно раскрыть убийство влиятельного богача, в котором главный подозреваемый - персонаж из мультфильма кролик Роджер. Детектив попадает в Мульттаун – Вселенную, где живут все мультяшные герои. Там он встретит нарисованных злодеев с пистолетами, сексуальную красотку Джессику Рэббит, и наконец, доберётся до загадочной фигуры того, кто подставил добродушного кролика.

Что интересного. События фильма происходят в Голливуде в 1947 году. Впервые на экране зрители видят одновременно персонажей, созданных разными анимационными студиями: Багза Банни, Микки Мауса, Вуди Вудпекера, Бетти Буп. Титры фильма идут около десяти минут. На момент выхода ленты они были самыми длинными за всю историю кино.

Кому не понравится. Тем, кто предпочитает фильмы в жанре реализм.

"Престо" (0+)

Режиссёр: Даг Свитлэнд

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.2

Время: 5 минут

О фильме. Короткометражный анимационный фильм 2008 года от студии Pixar. Знаменитый Престо ДиДжиотаджиони готовится показать фокус - достать кролика из шляпы. Его пушистый помощник в это время голоден и заперт в клетке. И как назло неподалеку от места заключения лежит такая желанная морковка. Ради неё ушастый способен сорвать фокуснику шоу.

Что интересного. Мультик был номинирован на "Оскар" в 2009 году как лучший короткометражный анимационный фильм. Его показывали в кинотеатрах перед полнометражной анимационной лентой "ВАЛЛ·И". "Престо" сделан в стиле классических мультфильмов 1940-х годов о приключениях Багза Банни и Томе и Джерри.

Кому не понравится. Тем, кто не любит юмор, построенный на помещении героев в неловкие ситуации.

"Донни Дарко" (16+)

Режиссёр: Ричард Келли

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 113 минут

О фильме. Лента, объединившая в себе несколько жанров и породившая множество теорий. По сюжету старшеклассник по имени Донни Дарко встречает человека-кролика, который представляется Фрэнком и говорит парню, что через 28 дней, 6 часов, 42 минуты и 12 секунд будет конец света. События фильма развиваются в 1988 году в течение 28 дней. Столько же дней снимали эту картину.

Что интересного. Художественный мир кинофильма строится по принципам магического реализма, однако режиссёр придумал особую систему координат, с помощью которой можно объяснить все сюрреалистические события фильма. Существует режиссерская версия "Донни Дарко", которая содержит 28 вырезанных сцен. Кстати в фильме можно увидеть ещё одну кинокартину про кроликов – во время сцены урока литературы ученики смотрят английский мульфильм "Опаснейшее путешествие" 1978 года. В 2009 году вышел сиквел "Донни Дарко" про сестру главного героя Саманту.

Кому не понравится. Тем, кто хочет расслабиться за просмотром фильма, а не "ломать голову".

"Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня" (12+)

Режиссёр: Стив Бокс, Ник Парк

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.1

Время: 85 минут

О фильме. Оскароносная полнометражная лента 2005 года из серии британских мультфильмов об Уоллесе и Громите. Уоллес - беспечный изобретатель и поклонник сыра, а Громит – его здравомыслящий пёс. Парочка занимается тем, что защищает овощи от вредителей. Всё ближе ежегодный конкурс гигантских овощей, и все соседи Уоллеса и Громита озабочены тем, чтобы вырастить овощ-победитель. Каждую ночь изобретатель и пёс спасают от нашествия кроликов очередной претендент на победу в состязании. Но внезапно в городе появляется огромный Кролик-оборотень, уничтожая сады местных жителей. Уоллес попытается поймать зверя и спасти праздник.

Что интересного. Персонажи мультфильма – это пластилиновые куклы, снятые методом покадровой анимации. Уоллеса озвучивал профессиональный актёр, в то время, как Громит в фильме не говорит ни слова, однако имеет красноречивую мимику. В мультике очень точно переданы традиционные английские здания, интерьеры и улицы. На 2024 год запланирован выход нового анимационного фильма про Уоллеса и Громита, где друзьям придётся противостоять роботу-гному.

Кому не понравится. Тем, кто не любит пластилиновые мультфильмы.

"Кролик Питер" (6+)

Режиссёр: Уилл Глак

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.1

Время: 95 минут

О фильме. Комедийная лента для всей семьи по мотивам книг английской детской писательницы Беатрис Поттер. В фильме совмещены мультипликация и игра живых актёров. Кролик Питер – маленький обаятельный непоседа, который мечтает проникнуть в огород к грозному фермеру и отведать вдоволь овощей и фруктов. Английский телеведущий и комик Джеймс Корден озвучил главного персонажа.

Что интересного. Множество сцен с участием актёров снимались в австралийском парке Сентенниал в Сиднее. Кстати, в Австралии кролики являются серьёзными вредителями и агрессивным видом, угрожающим биологическому разнообразию. В 2020 году вышел фильм "Кролик Питер 2".