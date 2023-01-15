Эмма Стоун получила главную роль в безымянном фильме с неизвестным сюжетомАртистка с радостью согласилась на «кота в мешке».

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Оскароносная актриса Эмма Стоун не раз называла автора «Солнцестояния» Ари Астера одним из лучших режиссеров Голливуда. Видимо, поэтому артистка готова откликаться на любые его предложения.

Как сообщают американские инсайдеры, Эмма Стоун сыграет одну из главных ролей в следующем проекте Астера, который фактически еще не существует. У будущего фильма нет не только сценария, но и сценариста. Будущая сюжетная линия тоже пока отсутствует или ее тщательно скрывают.

Помимо этого у проекта нет ни названия, ни даты начала съемок, ни, тем более, даты премьеры. Однако Эмма Стоун уже готовится к съемкам.