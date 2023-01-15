Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
0° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Эмма Стоун получила главную роль в безымянном фильме с неизвестным сюжетом

Inc-News

Эмма Стоун получила главную роль в безымянном фильме с неизвестным сюжетомАртистка с радостью согласилась на «кота в мешке».

Эмма Стоун получила главную роль
Фото: Inc-NewsInc-News

Оскароносная актриса Эмма Стоун не раз называла автора «Солнцестояния» Ари Астера одним из лучших режиссеров Голливуда. Видимо, поэтому артистка готова откликаться на любые его предложения.

Как сообщают американские инсайдеры, Эмма Стоун сыграет одну из главных ролей в следующем проекте Астера, который фактически еще не существует. У будущего фильма нет не только сценария, но и сценариста. Будущая сюжетная линия тоже пока отсутствует или ее тщательно скрывают.

Помимо этого у проекта нет ни названия, ни даты начала съемок, ни, тем более, даты премьеры. Однако Эмма Стоун уже готовится к съемкам.

На данный момент о будущей картине Астера, кроме участия Стоун, известные еще лишь две вещи. В качестве продюсера выступает студия A24. И на «кота в мешке» согласился еще один актер Кристофер Эбботт, известный по ленте «В чужой шкуре».

Фильмы,Кристофер Эбботт,Эмма Стоун,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители